První poválečný hokejový šampionát uspořádala Praha. A rok 1947 se zapsal do dějin československého hokeje zlatým písmem. K historicky prvnímu titulu mistrů světa pomohlo domácímu celku podceňované Rakousko, které v dramatickém rozuzlení turnaje senzačně zdolalo Švédy. To s uspokojením kvitoval i komunistický premiér Klement Gottwald, který si návštěvu Štvanice nenechal ujít. To a mnohem více se dozvíte ve třetím dílu tematického seriálu Deníku, který mapuje hokejové šampionáty na českém území.

Tentokrát jen v osmi a bez Kanady

První poválečné mistrovství světa měl původně hostit Londýn, pořadatelství ovšem nakonec spadlo do klína Praze. Hrálo se sice opět na Štvanici, nicméně jinak došlo k řadě změn. Do Československa se sjelo pouze osm mužstev, která navíc neabsolvovala play-off jako před válkou, což později sehrálo zásadní roli při konečném pořadí. K tomu ale až za chvíli. Zásadní zprávou byla neúčast kolébky hokeje Kanady. A hrací systém? Každý s každým.

Historie šampionátů na českém území: díl 3. - 1947 Medailové pořadí:

1. Československo

2. Švédsko

3. Rakousko Největší kanonáda turnaje:

Československo – Belgie 24:0 Místo konání:

Zimní stadion Štvanice Celkový počet diváků:

neznámý

Půl hodiny před zahajovacím zápasem proběhl slavnostní nástup osmera reprezentací. „Po nástupu zahrání smutečního chorálu k uctění padlých obětí za války. Oficiální projevy budou zahájeny fanfárami z Libuše, do mikrofonu promluví nejprve ministr školství dr. Jar. Stránský (…),“ referoval o startu třetího pražského mistrovství světa redaktor Rudého práva.

Na Čechoslováky, které potkala generační obměna, čekal první duel proti Rumunsku. Na led vjely nové tváře národního týmu Vladimír Zábrodský, Václav Roziňák či Stanislav Konopásek. Našli se ale i zkušení harcovníci v čele s gólmanem Bohumilem Modrým, vlajkonošem zahajovacího ceremoniálu Ladislavem Trojákem a vynikajícím tenisovým reprezentantem Jaroslavem Drobným.

Domácí se se soupeřem vůbec nepárali, Rumuni museli nakonec skousnout debakl 1:23. Dobře naladění svěřenci kanadského kouče Mika Buckny pak rozstříleli Rakousko 13:5, Polákům dali dvanáct branek, Švýcary zdolali 6:1 a následoval největší výprask turnaje. Ten potkal Belgii, která obdržela 24 gólů, z nichž rovnou polovinu nasázel Zábrodský.

Dramatické rozuzlení a vděk Rakousku

Duel dvou dosud neporažených celků, tedy Československa a Švédska, měl být utkáním, kdy se lámal chleba. Natěšené štvanické publikum, v jehož řadách seděl prezident Beneš s manželkou, ale i manželé Gottwaldovi, čekalo velký večer. Celkem se dostavilo asi 13 tisíc lidí. První buly vhodil americký rozhodčí Walter Brown a již v úvodní minutě se do vedení dostali Švédové. Zápas doprovázelo teplé počasí, což se podepsalo na kvalitě ledové plochy. Možná i tento faktor pomohl silověji založeným seveřanům, jejichž barvy hájil centr Ake Andersson, který střežil domácího kanonýra Zábrodského. V brance pak stál spolehlivý Arne Johansson.

Švédsko se v druhém dějství dostalo do dvougólového vedení. Až v samém závěru utkání dorazil do sítě střelu Pokorného Zábrodský. Domácí už ale vyrovnat nedokázali a museli skousnout porážku 1:2. Prohra byla o to bolestnější, že k udržení první příčky stačila remíza.

Mužstvům zbývaly poslední zápasy. Na Švédy čekalo Rakousko, které nemělo představovat vážnějšího protivníka. Vše ale skončilo jinak. Favorit duel podcenil a padl v něm 1:2. Čechoslováci tak měli večer proti Američanům o motivaci postaráno. Výhra 6:1 znamenala premiérový titul mistrů světa, k němuž pomohla i notná dávka štěstěny. Celkově druzí skončili zklamaní Švédové, bronz pak vybojovali Rakušané.

Co jste možná nevěděli?

V Československu již mnozí tleskali komunistům. V květnu roku 1946 vyhrála parlamentní volby KSČ, která v českých zemích získala 40 procent hlasů. Nutno ovšem podotknout, že politický život ve státě ovlivňoval tzv. systém Národní fronty, v níž byly sdružené pouze čtyři hlavní strany (neplatilo pro Slovensko), které se podílely na moci, opozice neexistovala. Atmosféru, jež nebyla nakloněná soukromému podnikání, přiživilo Rudé právo článkem, v němž se pohoršovalo nad výdělkem majitele Štvanice – pana Keclíka. Ten měl za pořádání MS inkasovat osm miliónů Kčs, a to kvůli smlouvě, kterou uzavřel s vedením pražské obce. „(…) Na sportu, na tělesné výchově naší mládeže nesmí přece soukromník vydělávat miliony, zatímco obec by mu ještě na tyto výdělky přispívala (…),“ pohoršoval se autor Rudého práva.

Ti pak byli zahrnuti takovým vděkem ze strany fanoušků, až se proti tomu někteří zástupci tisku ohradili. „(…) A tak dnes – pouhý týden po události – se zadostiučiněním konstatujeme, že jsme dostali pěknou kupku dopisů, v nichž nám čtenáři kategoricky vyslovují svůj nesouhlas s přeceněním významu sensačního rakouského vítězství, a zajisté správně poukazují na nadměrnou starost o vídeňskou výpravu, která si odvážela z Prahy takový důkaz vděku, že by se za něj nemusel stydět ani Přemysl Otakar II, nejbohatší král českého středověku,“ neopomněl zmínit autor Svobodného slova.

Ceny vstupného

Vstupné se pohybovalo okolo 40 Kčs, k dispozici bylo 5000 prvních míst na stání, 2000 druhých míst a zhruba 4000 sedadel, včetně míst pro novináře. „Na mistrovství bude instalováno zvláštní osvětlení, aby všechny zápasy mohly býti filmovány. (…) Velká péče bude věnována pořadatelské službě. Bude rozšířen počet vchodů i východů, aby příchod i odchod ze stadionu byl hladký při rekordní návštěvě obecenstva. Vydán bude program mistrovství, který bude obsahovati nejen pořad zápasů a sestavy jednotlivých týmů, ale bude v něm také mnoho zajímavých článků. (…),“ popisovaly měsíc před zahájením celé akce noviny Pravda.