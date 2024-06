Rusové neunesli debakl od Kanady, Jágr zvedal ruce k nebi a Růžička velel

Předposlední mistrovství světa na domácí půdě bylo Česku přiklepnuto na rok 2015. Družina kouče Vladimíra Růžičky díru do světa neudělala, když na turnaji skončila čtvrtá. Čtvrtfinále po rozhodující Jágrově trefě přitom zvládla, ikona začala napřahovat ruce ke stropu haly, pak ale nastalo gólové ticho. Mnohem slastnější pocity zažívali zlatí Kanaďané v čele s Crosbym, kteří ve finále porazili ruského „medvěda“. Poražení hráči posléze nesportovně prchli na pokyn kapitána Kovalčuka před hymnou do kabin. To a mnohem více se dozvíte v desátém dílu tematického seriálu Deníku, který mapuje hokejové šampionáty na českém území.