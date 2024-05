Kam s ním? Češi řeší sestavu s Pastrňákem a Zachou i to, kdo půjde z kola ven

Z oficiálních míst se to těžko dozvíte. Reprezentační trenér Radim Rulík a jeho asistenti téměř jistě neprozradí, kam v sestavě českého výběru na mistrovství světa v hokeji zařadí čerstvé posily Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou a kdo z aktuální soupisky to odskáče. Hvězdné bostonské duo by mělo do Prahy přiletět v průběhu pondělí a už v úterý by mohlo naskočit do posledního skupinového zápasu proti Kanadě. V něm půjde Česku o první místo v tabulce a přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. S kým by mohly tváře z NHL hrát?

David Pastrňák v dresu reprezentace | Foto: ČTK/Michal Kamaryt