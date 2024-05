V úterý po zápase s Kanadou si odbyl mediální povinnosti u televizních štábů a u píšících novinářů se na rozhovor nezastavil. Ve středu po tréninku to ale okamžitě napravil. „Omlouvám se, teď jsem tady pro vás. Písaři, pojďme,“ rozpovídal se se smíchem David Pastrňák. Největší česká hokejová hvězda současnosti v rozhovoru mluvila o nadcházejícím čtvrtfinále, o své mamince, která ho podporuje z publika, i o únavě po příletu z Ameriky.

MS v hokeji, Praha: Česko - Kanada | Foto: Deník/František Bílek

Po vypadnutí z play-off NHL stihl za národní tým ve skupině mistrovství světa už jen jeden zápas. David Pastrňák se bodově neprosadil, jako nejvytěžovanější útočník měl ale velký podíl na tom, že tým trenéra Radima Rulíka smazal ztrátu 1:3 a došel do prodloužení, v němž se nakonec radovala Kanada.

Premiéra Davida Pastrňáka na MS v Praze proti Kanadě:

Zdroj: Youtube

„Pro sebevědomí je dobré, že za jakéhokoliv stavu se dokážeme vrátit do zápasu. Určitě ale nechceme dohánět skóre proti Amíkům. Chceme kontrolovat hru a chceme si vytvořit náskok a dát první gól, abychom do toho dostali fanoušky. I když to je celkem jednoduché,“ rozpovídala se hvězda Bostonu.

Právě tým USA bude soupeřem Česka ve čtvrtečním čtvrtfinále, které rozhodne o úspěchu a neúspěchu na turnaji. „Špatného soupeře ve čtvrtfinále těžko získáš. Určitě mají dobrý tým, mají tady hodně ofenzivní beky. Musíme hrát ofenzivní hokej, protože oni v obraně určitě nechtějí hrát,“ nastínil před klíčovým duelem Pastrňák.

Pastamánie: Hvězda potěšila diváky hitem, pak zaváhala. Zacha zářil na buly

Jako soupeře proti sobě bude mít amerického kapitána Bradyho Tkachuka – právě s jeho bratrem se nedávno popral v sérii mezi Bostonem a Floridou, z níž vyšli vítězně Panteři s Matthewem Tkachukem v sestavě. „Brady je lepší hokejista, je výborný, tvrdý. Ale ještě jsem neviděl, jak hraje tady na evropských hřištích. Je šikovný, velký a strašně fyzický, ale má hodně dovedností,“ hodnotil amerického lídra ten český.

Po rychlém příletu z náročných vyřazovacích bojů si musel zvyknout na změnu času i na nedostatek spánku. „Dneska už to bylo lepší, první den jsem ale nespal vůbec. Dneska už jsem nějaké hodiny dal. Ještě máme přes 24 hodin, doufejme, že se večer dobře vyspím. Regenerace je určitě důležitá, ale jsem tady v dobrých rukách. Ohromně se těším, doufejme, že se vyspím,“ prohlásil vyhlášený střelec před bojem s Amerikou.

Maminky jsou určitě pyšné

I v něm ho s největší pravděpodobností požene z tribuny jeho maminka Marcela. „Máme obrovskou radost, že můžeme hrát pro naše maminky tady doma. Spousta z nás hraje v zahraničí, ony musí být vždycky ty, kdo přiletí a koukají na nás. Teď je to naopak, hrajeme doma a maminky si to určitě užívají a jsou na nás pyšné,“ usmíval se Pastrňák.

Párkrát jsem nevěděl, kam jet, přiznal Zacha po debutu na MS. Užil si atmosféru

Hned po příletu zaujal hokejové fanoušky i novináře tím, že na přestávkový rozhovor v průběhu utkání přišel bosý. „Říká se, že vždycky chceš mít co nejmenší brusle, abys měl nejlepší kontrolu na ledě. Všichni hokejisti mají brusle hodně malé a těsné. Polovička týmu si vždycky brusle o přestávku sundává, to není žádná novinka. Já se vysvlíkám skoro celý, akorát na rozhovor jsem musel mít dres a helmu, takže to vypadalo srandovně,“ krčil rameny.

Pastrňák se svým klubovým parťákem Pavlem Zachou nastoupil v prvním utkání po příletu vedle kapitána Romana Červenky v první lajně. Středeční trénink ale napověděl, že proti USA by bostonští Medvědi mohli spojit síly s Ondřejem Palátem z New Jersey.

„Cokoliv nám pomůže k výhře, tak je to jedno. Palič je výborný hokejista, má dva Stanley Cupy, spoustu zkušeností. Myslím, že to bude jednoduché, hráli jsme spolu už jednou na mistrovství, pár tréninků jsme spolu měli, takže se trochu známe,“ řekl k možné spolupráci Pastrňák, který vidí české šance optimisticky.

„Máme tady výbornou sestavu, spoustu šikovných kluků a na to nesmíme zapomenout. Máme silný tým a musíme se soustředit na sebe. Při vší úctě a respektu k ostatním týmům, máme výborný tým a musíme tak hrát,“ vyhlásil český kanonýr.

Češi se utkají s USA ve čtvrtfinále už ve čtvrtek od 20:20. V odpoledním čase od 16:20 hostí Praha souboj Kanady se Slovenskem. V Ostravě se o účast v semifinále poperou Švýcarsko s Německem a Švédsko s Finskem.