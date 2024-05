VIDEO: Zkouška z hokejové terminologie. Jak si vedli zahraniční fanoušci?

Česko už před více jak týdnem ožilo hokejem a do Prahy se sjeli fanoušci ze všech koutů světa, kteří v dresech nebo originálních kostýmech podporují svoje oblíbence. V Deníku jsme se rozhodli mezi nimi udělat malou anketu. Co je to brusle, přesilovka a brankář? Jak se cizinci orientují v české hokejové terminologii? Podívejte se v našem videu.

Zkouška z hokejové terminologie. Jak si vedli zahraniční fanoušci? | Video: Filip Ardon