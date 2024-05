Pastamánie: Hvězda potěšila diváky hitem, pak zaváhala. Zacha zářil na buly

Je to oficiální, Česko naplno zasáhla Pastamánie! Bostonský útočník David Pastrňák v úterý poprvé nastoupil spolu se svým klubovým parťákem Pavlem Zachou za národní tým a v utkání s Kanadou hned pobláznil publikum v pražské aréně. Už tak skvělá atmosféra se ještě vystupňovala, když moderátor Libor Bouček představil nejlepšího českého hokejistu současnosti, který pak předvedl náznaky svého umění na ledě. Souhra si ale ještě bude muset sednout, Medvědi se do statistik body nezapsali a Pastrňák byl v prodloužení u rozhodující branky soupeře, když se pomalu vracel do obrany.

MS v hokeji, Praha: Česko - Kanada | Foto: Deník/František Bílek