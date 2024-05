Ve 27 letech si poprvé zahrál na mistrovství světa. Bostonský útočník Pavel Zacha, který v minulosti odmítal pozvánky do národního týmu, vyslyšel volání až na domácím šampionátu v Praze a Ostravě. Spolu se svým parťákem Davidem Pastrňákem nastoupil v úterý proti Kanadě a musel skousnout porážku 3:4 po prodloužení. „Ale máme na čem stavět do dalšího zápasu. Takhle srovnat, to je důležité,“ vyprávěl po utkání reprezentační debutant.

MS v hokeji, Praha: Česko - Kanada | Foto: Deník/František Bílek

Češi proti Kanadě ztráceli 0:1 a posléze i 1:3, pokaždé ale dokázali srovnat. Svůj podíl na tom měly i čerstvé posily z Bostonu, které dorazily teprve v pondělí, ale do bodových statistik se zatím nezapsaly. Po příletu bylo nutné si zvyknout na nové spoluhráče, tempo i hřiště.

„Myslím, že na začátku jsem se s tím trošku srovnával, se systémem a takovými věcmi. Postupem zápasu jsem se ale cítil líp a líp. Ve třetí třetině jsem se cítil nejlíp za celý zápas. Teď máme dva dny do dalšího zápasu,“ komentoval rodák z Brna.

Větší hřiště oproti zámořskému rozměru mu zásadnější problémy nedělalo. „Občas v obranném pásmu máme jiný systém než v Bostonu, párkrát jsem nevěděl, kam mám jet, ale jinak dobré,“ popisoval Zacha.

Český výkon postupně gradoval až k velkému vyrovnání, v prodloužení se ale po české ztrátě puku radovali v oslabení Kanaďané. „Chtěli jsme vyhrát, byla to škoda – zblokovaná střela a hned se to odrazí k hráči, co vystřelil. To se stane,“ nedělal si z toho velkou hlavu bostonský útočník.

V lajně nastoupil se svým tradičním kolegou Davidem Pastrňákem, s nímž hrál v klubu prakticky celou sezonu, a s kapitánem Romanem Červenkou. „Spolupráce se v průběhu zápasu zlepšovala. První dvě třetiny jsme neměli tolik šancí, ale ve třetí jsme zabrali a hráli asi nejlíp z celého zápasu. Hrálo se mi s nimi výborně, jsou to oba výborní hráči,“ chválil Zacha.

Poprvé v reprezentaci

Přestože je mu už 27 let, dres dospělé reprezentace oblékl poprvé, protože v minulosti pozvánky na akce odmítal. Teď si mohl užít debut doma ve fantastické atmosféře. „Užíval jsem si to už od rozbruslení, když jsem to viděl. Mám tady rodinu, fanoušci byli dneska výborní, takže jsem si měl co užít,“ prozradil český forvard.

S týmem se teď musí připravit na čtvrteční čtvrtfinále, v němž Češi vyzvou buď Německo, nebo USA. „Musíme se připravit stejně na každý tým. Je to čtvrtfinále, takže pro nás je to nejdůležitější zápas turnaje a musíme se na to připravit. Ukáže se, jak na tom jsme,“ uvedl před velkou bitvou Zacha, který si pochvaloval přijetí v týmu.

„Jak trenéři, tak hráči to pro mě udělali jednoduché. Všichni mě výborně přivítali, měli jsme dobré mítinky s trenéry. Hodně mi to ulehčili. Po letu je to samozřejmě těžké, ale tým to pro mě nemohl udělat jednodušší,“ nechal se slyšet Zacha.

Po náročném zápase a dlouhém cestování už se těšil do postele. „Ještě ale musím udělat nějakou saunu, abych se vypotil, a bude to dobré,“ prozradil.

Češi se dozví čtvrtfinálového soupeře podle výsledku zápasu mezi Finskem a Švýcarskem. Pokud jakýmkoliv způsobem zvítězí Švýcaři, skončí národní tým třetí a půjde na USA. Pokud zvítězí Finové, Češi budou brát druhé místo ve skupině a vyzvou Německo.