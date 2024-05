Lukáš Dostál (8 zápasů, 93,90 %, 3 čistá konta)

Lukáš DostálZdroj: Deník/František Bílek

Bez výborného gólmana nemůžete vyhrát velký turnaj. Stará hokejová pravda se potvrdila i v Praze. Teprve třiadvacetiletý gólman přiletěl z Anaheimu a trochu překvapivě se zhostil role jedničky před zkušenějším Petrem Mrázkem. Už první zápasy ale ukázaly oprávněnost tohoto rozhodnutí.

Rodák z Brna odstartoval turnaj čistým kontem proti Finsku a vynulovat pak dokázal i USA ve čtvrtfinále a Švýcarsko ve finále. V brankovišti působil klidně, puky z něj nevypadávaly a ukázal i obrovské sebevědomí. V semifinále proti Švédům se pokusil trefit odkrytou branku přes celé hřiště a o stejný kousek se pokusil i ve finále za stavu 1:0!

Takhle slaví mistři. Podívejte, co se dělo na ledě. Pastrňák si musel kousnout

„Pasta mi říkal, jestli jsem se s prominutím nepo., že mu zatrnulo. Tak co? Nevím, žijeme jenom jednou,“ smál se mladý brankář se zlatou medailí kolem krku v rozhovoru pro Českou televizi.

Ze strany spoluhráčů se na jeho hlavu snášela jen chvála. „Neskutečný. Neskutečný. V něm byla taková jistota. Prostě máš jistotu. On si to zaslouží za to, jak pracuje a jaký je to kluk. Strašně mu to přeju, bez něj bychom to nevyhráli,“ ocenil i kapitán mužstva Roman Červenka.