Po taktickém výkonu proti Finsku sehrála česká reprezentace na hokejovém mistrovství světa o poznání vyhrocenější zápas proti Norsku. V něm byl podle očekávání hodně vidět známý tvrďák Radko Gudas. Třiatřicetiletý bek se několikrát potkal na ledě v souboji s Matsem Zuccarellem, jednou tým oslabil, když si nasadil na hlavu spadlou helmu, a jednou vybojoval přesilovku, když vyprovokoval norského lídra k faulu. „Tohle miluju,“ přiznal po tvrdém duelu obránce Anaheimu.

MS 2024, Praha: Česko - Norsko | Foto: Deník/František Bílek

České vítězství 6:3 se ale vůbec nerodilo lehce. Domácí výběr sice v naplněné O2 areně odskočil do vedení po zásahu kapitána Romana Červenky, vzápětí ovšem třikrát inkasoval a musel dotahovat. I proto byl závěr třetiny vyhrocený a na ledě začaly vznikat nejrůznější šarvátky.

V nich pochopitelně nemohl chybět ani Gudas. Vyhlášený tvrďák dostal trest za menší potyčku a před přestávkou při odjezdu z trestné lavice ramenem narazil do norské hvězdy Matse Zuccarella. „Koukal jsem na jinou stranu a viděl jsem ho na poslední chvíli. Když se jim dokážu dostat pod kůži, je to lepší pro nás, když se soustředí víc na mě než na hokej,“ vyprávěl po utkání český obránce.

Se Zuccarellem se posléze potkal ještě v několika situacích. Norský útočník, který nastupuje v NHL za Minnesotu, ve třetí třetině Gudase ostře sestřelil na středovém kruhu a jen o chvíli později se oba hráči potkali znovu, což vyústilo ve vyloučení zkušeného Nora. Střety obou lídrů rozhodně nebyly náhodou.

„Nás pak dávali na obranu, oni tlačili zase víc do útoku, takže naši defenzivní obránci hráli víc. Nakonec za mě bral i dvě minuty, to je jedině dobře,“ usmíval se Gudas.

Ponaučení do budoucna

„Bohužel jsem jednou oslabil tým, ale ponaučil jsem se z toho a už vím, jaká jsou tu pravidla. Až mi příště někdo sundá helmu, tak pojedu na střídačku,“ připomněl zkušený bek i svoje vyloučení ze druhé třetiny. Kladenský rodák v souboji se soupeřem ztratil helmu, kterou si následně nasadil a hodně se divil, když vyfasoval trest za nedovolenou výstroj. Nepomohlo ani to, že na něj rozhodčí křičel, že musí jet střídat.

„Vůbec jsem netušil. Je tam takový hluk, že občas neslyším ani sám sebe,“ komentoval situaci Gudas a neopomněl ocenit fantastickou kulisu v aréně.

„Super atmosféra, užívám si to, když celý stadion skáče a celé se to hýbe. To je super. Mít takovou podporu, to bych přál každému, aby si to zažil,“ pochvaloval si český obránce.

Červenka? Jeden z nejlepších kapitánů

I díky jeho přínosu nakonec výběr trenéra Radima Rulíka dokázal vývoj otočit a dokráčel si k vítězství 6:3. „Já jsem nám věřil. Stejně jako dalších 23 kluků, kteří jsou tady. Nikdo nevěšel hlavu, všichni jsme si věřili a věděli jsme, že máme puk na hokejce, máme šance a jsme lepší,“ prohlásil Gudas.

Klíč k velké otočce? Výkon kapitána Červenky, který se ve svém jubilejním dvoustém utkání za reprezentaci trefil hned dvakrát.

„Je potřeba mít v týmu hráče, jako je on. Hráče, který to dokáže podržet, dokáže vymyslet nějakou věc navíc. Je to jeden z nejlepších kapitánů, jaké jsme si tady mohli přát. Jsem hrozně rád, že je tady, že se mu daří a vede nás takovým směrem. Kdyby nehrál takhle dobře, tak nevím, jestli bychom to dokázali otočit,“ přiznal jeden z Červenkových zástupců v kapitánské roli.

Teď už Gudase a zbytek týmu čeká jednodenní oddech. Češi se vrátí do akce opět v pondělí, kdy od 20:20 vyzvou Švýcarsko.