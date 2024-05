Nevyužiješ přesilovku pět na tři, nemůžeš vyhrát zápas. Čeští hokejisté ale ve středu odpoledne postavili známé moudro na hlavu a po neúspěšné dvojnásobné přesilovce zvládli duel s Dánskem, ve kterém prohrávali, a zvítězili 7:4. „Z fleku vám řeknu, že pět na tři změníme. Budeme pracovat na tom, abychom to sehráli líp, pokud taková situace nastane,“ vyhlásil hned po utkání hlavní trenér reprezentace Radim Rulík.

Češi zatím na šampionátu během čtyř zápasů hráli jedenáct početních výhod, ale trefili se v nich pouze jednou, když proti Švýcarsku ostrou ranou srovnával na 1:1 Matěj Stránský. I díky jeho zásahu bral národní tým z utkání alespoň bod za porážku na nájezdy.

Celkově má ale Česko úspěšnost využití jen 9,09 %. Stejně je na tom ještě Slovensko, které ale odehrálo v přesilovce méně času, a horší už je jen Polsko. To nevyužilo žádnou ze svých početních výhod. Lépe jsou na tom naopak i takové týmy jako Kazachstán, Velká Británie nebo Rakousko. Nejlepší přesilovku na turnaji mají zatím Němci, kteří využili neuvěřitelných pět z osmi výhod.

„Řešíme to všichni a myslím, že i kluci ví, že to chvílemi není ono. Někdy je to dobré, puk tam lítá dobře, jsou tam dobré střely, ale je třeba i trochu štěstí, zapracovat na pár detailech, aby střela šla ve správnou chvíli a věci, které jsou domluvené, aby tam byly ve správný čas. Tak to někdy bývá. Je třeba na tom pracovat, podívat se na to a mluvit o tom, aby pak přesilovky ve správný čas fungovaly,“ komentoval po čtvrtečním tréninku asistent trenéra Tomáš Plekanec.

Tříbodový brankostroj. Češi na MS v hokeji přestříleli Dánsko 7:4

„Věnujeme se tomu každý trénink. Neznamená to, že když tam není přímo situace pět na čtyři, tak se tomu nevěnujeme. Určitá část cvičení je na střelbu z voleje, která se musí v přesilovce objevovat. Pracujeme na tom průběžně, tak doufejme, že se nám to povede vyladit, aby to fungovalo,“ doplnil.

Velkým tématem byla po posledním utkání přesilovka pěti proti třem. Tu hráli Češi proti Dánsku celou minutu a 49 sekund, jenže gól z ní nedali. První lajna ve složení Červenka, Kaše, Palát, Kubalík a Krejčík z ní odehrála většinu času, ale hodně statickou hrou si nic nebezpečného nevytvořila. Druhá pětice Stránský, Kämpf, Voženílek, Kundrátek a Tomášek se dostala alespoň k dobré střele Stránského, ale moc času na skórování už neměla.

I proto sliboval trenér Rulík hned po utkání změny ve složení přesilovky pět na tři. „Myslím, že máme ještě čas. Zápas je zítra. Dnes jsou porady, zítra budou porady, až na to přijde řada, tak to budeme řešit,“ nechtěl ve čtvrtek nic prozrazovat Plekanec.

Do odkryté klece už to šlo. Snad se to protrhlo, doufá po první trefě Kubalík

Právě nebezpečnější přesilové hry by mohly být posledním dílkem, který národnímu týmu schází do celkové mozaiky. Brankář Lukáš Dostál potvrzuje, že může být týmovou jedničkou a dokáže mužstvo v důležitých chvílích podržet. V předchozích duelech se ukázal i týmový duch a schopnost otočit zápasy, které se nevyvíjejí příznivě. Všichni hráči navíc před novináři mluví o skvělé partě, jež se v kabině utvořila.

Po střelecky nezvládnutých Českých hokejových hrách v Brně a nepříliš produktivním úvodu šampionátu se navíc tým začíná zvedat i střelecky. Proti Dánům skórovalo sedm různých hráčů a celkově už na kanadský bod čeká jenom obránce Radko Gudas. Všichni ostatní hráči v poli mají aspoň jeden, přičemž nejlépe jsou na tom čtyřbodoví Roman Červenka, Ondřej Palát a David Kämpf. Zbývá už jen si více pomoci přesilovou hrou.

Češi k tomu budou mít první příležitost už v pátek od 20:20, kdy se utkají s nevyzpytatelným Rakouskem. V neděli pak vyzvou Velkou Británii a cestu skupinou zakončí v úterý soubojem s Kanadou.