Čeští hokejisté zvládli zápas s Rakouskem a vítězstvím 4:0 si zajistili postup do čtvrtfinále domácího šampionátu. Svůj podíl na tom měl i David Tomášek, který podruhé nabil na gól probuzenému střelci Dominiku Kubalíkovi a posléze se trefil sám. Šlo o jeho vůbec první gól na mistrovství světa v kariéře. „Je to odměna pro moji hru, povzbuzení do práce a dalších výkonů,“ vyprávěl po utkání osmadvacetiletý forvard, který už spolu s týmem očekává přílet Martina Nečase z NHL.

MS v hokeji, Praha: Česko - Dánsko 7:4 | Foto: Deník/František Bílek

Češi vstoupili do utkání proti Rakousku výborně, v úvodních minutách soupeře točili v pásmu, ale do vedení se ne a ne dostat. Odměna za aktivní hru přišla až v poslední minutě první části, když trestné střílení proměnil Ondřej Kaše.

Národní tým, který hnala vyprodaná aréna, paradoxně odskočil o další dva góly ve druhé třetině, kdy byl nebezpečnější soupeř a domácí výběr přestřílel 12:7.

Čeští hokejisté drama nepřipustili, Mrázek vychytal první nulu v reprezentaci

„Hráli výborně, není náhoda, že porazili Finy a obrali Kanadu. Potvrzuje se, že se hokej vyrovnává, všichni hrají obětavě. Pak rozhodují maličkosti. Dělali jsme tam trošku blbosti se střídáním, s puky, s rozhodováním ve střední zóně. Je tam vykřičníček,“ uvědomoval si Tomášek po utkání.

Právě útočník švédského Färjestadu měl na vítězství zásadní podíl. Za stavu 1:0 nabil v přesilovce Dominiku Kubalíkovi a sám stanovil konečné skóre na začátku třetího dějství. Puk skončil v síti, i když mu rána nesedla zdaleka ideálně.

Musí hrát srdcem a bojovat

„Občas to tady skočí, je to druhý nebo třetí zápas za den, takže to občas skáče. Předtím jsem ale měl zápasy, kdy mi to krásně sedlo, byla to střela jako blázen a zákrok byl famózní. Byli jsme v lajně obecně v klidu, já byl v klidu a chtěl jsem hrát svoji hru. Víceméně jsem věřil, že když takhle budeme pokračovat, tak to bude dobré,“ popisoval Tomášek.

I díky němu se probudil také Kubalík, který měl být hlavním kanonýrem týmu. Tomášek mu přihrával před prázdnou bránu už posledně proti Dánsku, tentokrát ho našel krásným křížem v početní výhodě. Souhra, která dříve nevycházela, klapla na jedničku.

Nečas přiletí na MS, do Prahy dorazí v sobotu. Češi budou čekat i na Pastrňáka

„Bavili jsme se o tom, v prvních zápasech to bylo možná moc. Chtěl jsem to prohodit na něj, tak to třeba zachytávali. Dneska to ale vyšlo parádně,“ těšilo českého forvarda.

Ten přiznal, že Češi si dobře uvědomovali nebezpečnost Rakouska, i když po dvou třetinách vedli o dva góly. „Všichni to věděli, hráli dobře zápasy předtím. Možná je dobře, že obrali týmy před námi a my si museli dát ještě větší pozor. Dobře zvládnuté s nulou vzadu,“ pochválil Tomášek brankáře Petra Mrázka, který po nepříliš přesvědčivém výkonu proti Norsku tým podržel.

Češi si i díky němu můžou oddechnout, že mají postup do čtvrtfinále v kapse. „Já to vím až teď od vás. Myslím, že nám bude řečeno, že jdeme zápas od zápasu. Britové budou zase složitý soupeř, pak je ještě jeden zápas. Jdeme zápas od zápasu, takové to klišé, které je ale strašně pravdivé,“ nepřeháněl to s optimismem Tomášek.

Teď už se Češi těší na přílet další posily ze zámoří. V noci vypadl s Carolinou Martin Nečas a generální manažer Petr Nedvěd potvrdil jeho účast na mistrovství. „Je to rozdílový hráč, výborný hráč. Teď je na trenérech dát to dohromady. Ať přijede kdokoliv, tak musíme pořád hrát srdcem a týmovostí. Jakmile to vypadne, tak budeme mít problém,“ upozorňoval odchovanec pražské Sparty.

Další kanonáda Německa, Britové jako jediní na MS stále bez bodu

Český výběr sehraje další zápas už v sobotu od 20:20, kdy v pražské aréně vyzve Velkou Británii. V sestavě už by nemusel chybět ani zmiňovaný Nečas.

