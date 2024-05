Do konce základní hrací doby zbývalo necelých devět minut, stav zápasu mezi Švýcarskem a Českem byl vyrovnaný 1:1 a po chybě Leonarda Genoniho už před Jakubem Flekem zívala odkrytá brána. Přišla střela a… fantastický zákrok švýcarského brankáře, který se jako tygr vrhl před bránu a nataženou holí vyrazil puk. „Chtěl jsem to dávat vzduchem, bohužel to šlo po zemi,“ litoval útočník Komety Brno po porážce 1:2 na nájezdy.

MS v hokeji, Praha: Švýcarsko - Česko | Foto: Deník/František Bílek

„Brankář to dával o mantinel, já jel na odražený puk a chtěl jsem to dát vzduchem. Jak se to ale odrazilo od prken, tak mi to šlo hodně pod nohy. Plácnul jsem do toho směr brána, bohužel jsem to nezvedl a on to fantastickou rybičkou ještě vytáhl. Škoda, chtěl jsem to narvat nahoru, protože jsem věděl, že tam budou padat hokejky,“ popisoval po utkání celou situaci Flek.

Jak ukázal opakovaný záběr zpoza brány, kotouč by zapadl buď přesně k tyčce, nebo by skončil těsně vedle. Češi každopádně měli velkou příležitost strhnout vedení na svoji stranu a urvat pro sebe tři body. Místo toho padli na nájezdy a zapsali jen bod.

„V zápase jsme prohrávali a dotahovali vedení soupeře. Samozřejmě strašně obtížný zápas. Bohužel extra bod berou oni. Tak to prostě je,“ krčil rameny jednatřicetiletý útočník Brna.

V zápase byl hodně výraznou postavou. Ve druhé třetině se nachomýtl do šarvátky, která vyústila ve dva tresty na každé straně a pořádně rozvášnila publikum v pražské aréně.

„Popravdě ani nevím, co se tam stalo. Byla tam střela v oslabení a viděl jsem melu před bránou. Vždycky je pravidlo chránit našeho gólmana, takže jsem vůbec nekoukal, co se tam děje, prostě jsem si čapnul jednoho, zrovna toho nejvyššího. To je ale jedno. Před gólmanem musí být čisto a je jedno, jestli je frajer o dvě hlavy vyšší, nebo nižší,“ prohlásil Flek.

Sestřih utkání Švýcarsko - Česko:

Zdroj: Youtube

Sám se postavil i k pátému nájezdu ve chvíli, kdy Švýcaři vedli v rozstřelu už 2:1 a Češi potřebovali nutně skórovat. Podruhé v utkání ale pohořel na Genonim.

„Asi to přečetl. Nájezdy jezdím i v klubu prakticky pokaždé, když jsou. Věřil jsem si na to, dělám tuhle věc často, ale pohlídal si vyrážečku. Chtěl jsem mu to dát na dlouhou nohu, ale pohlídal si to a vyrazil to,“ popsal Flek.

Češi tak poprvé na turnaji prohráli a po výhře 1:0 po nájezdech nad Finskem a 6:3 nad Norskem přidali do tabulky další bod. „Troufnu si říct, že to asi byl zatím nejtěžší zápas. Mají tým plný hvězd. Musíme k tomu ale vždycky přistoupit se zdravým respektem a chtít sežrat na ledě každého, ať tam hraje Fiala, Josi nebo někdo méně známý,“ hlásil bojovně hbitý forvard.

Česká reprezentace si po třech zápasech ve čtyřech dnech nyní užije jednodenní oddech, po kterém se ve středu od 16:20 utká s výběrem Dánska. „Sil to stojí hodně, ale příprava byla dost dlouhá a dost náročná, abychom to všichni fyzicky zvládli. To ti řekne asi každý hráč na takové úrovni. Únavu vůbec nevnímáš a vyždímáš ze sebe všechno, co můžeš,“ prohlásil Flek závěrem.

Češi jsou po třech odehraných zápasech v tabulce skupiny A čtvrtí. Před sebou mají svého posledního soupeře, Finsko i Kanadu, která zatím odehrála jen dva duely.