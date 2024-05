Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa v Praze nad Velkou Británií 4:1 a posunuli se do čela skupiny A. Svěřenci trenéra Radima Rulíka vedou o jeden bod před Švýcarskem a Kanadou, které odehrály o zápas méně, a mají jistotu, že skončí nejhůře třetí. Poprvé se uvedl Martin Nečas, posila z Caroliny.

Fanoušci Česka | Video: Deník/František Bílek

U všech českých gólů byl kapitán Roman Červenka, který si připsal čtyři asistence a s osmi body za dvě branky a šest přihrávek je nejproduktivnějším českým hráčem na turnaji. Tři body za dva góly a jednu asistenci nasbíral Lukáš Sedlák.

V čase 2:18 už se český tým dočkal vedení. Britský gólman po Červenkově průniku odvrátil puk hokejkou jen před Sedláka, který snadno trefil odkrytou část branky. V 5. minutě už to bylo 2:0. Krejčík využil clony Kašeho před brankou a zamířil k levé tyči.

Čestřih zápasu Česko - Velká Británie:

Zdroj: Youtube

„Rychle jsme dali dva góly, to vždycky pomůže. Dalo nám to krev do žil. Máme poklidné tři body, což je nejdůležitější. Teď si můžeme odpočinout a připravit se na Kanadu,“ řekl Červenka a pochválil Martina Nečase, který přiletěl z Ameriky jen pár hodin před zápasem. „Martin chtěl nastoupit, je to lepší, když jde rovnou hrát. Předvedl dobrý výkon, v dalším zápase bude ještě lepší.“

Využitá přesilovka

Útočník Caroliny se zařadil do druhého útoku k Davidu Tomáškovi a Ondřeji Palátovi. „Hektický a dlouhý den. Nohy mi moc nejely, necítil jsem se úplně dobře. Ale jsem rád, že jsem se trošku projel, dobrá výhra,“ hodnotil Nečas.

Po 36 sekundách druhé části předložil Červenka v přečíslení dvou na jednoho puk Sedlákovi, který podruhé v utkání skóroval. Ve 23. minutě při Krejčíkově vyloučení Britové snížili. Kirk našel z levého kruhu na brankovišti Moseyho, který usměrnil puk za Dostála.

Pastrňák i Zacha mají zájem přijet na MS, říká Nedvěd. Poslední slovo má Boston

Po Dowdově faulu při výhodě ještě Palát z levého kruhu netrefil dobře puk po další Červenkově ideální přihrávce, ale hned po 11 sekundách přesilovkou hru využil po souhře Červenky a Sedláka Kaše.

Poslední zápas ve skupině český tým odehraje v úterý od 16:20 proti Kanadě. Ve čtvrtek od 20:20 jej čeká čtvrtfinále.

Česko - Velká Británie 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) Branky a nahrávky: 3. L. Sedlák (Červenka, Krejčík), 5. Krejčík (Gudas, Červenka), 21. L. Sedlák (Červenka, O. Kaše), 33. O. Kaše (L. Sedlák, Červenka) - 23. Mosey (Kirk, O'Connor). Rozhodčí: Pearce (Kan.), Tscherrig - Fuchs (oba Švýc.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 5:2. Využití: 1:1. Diváci: 17.413 (vyprodáno). Česko: Dostál - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček - O. Kaše, L. Sedlák, Červenka - Nečas, Tomášek, Palát - M. Stránský, D. Voženílek, D. Kubalík - Flek, Kondelík, O. Beránek. Trenér: Rulík. Velká Británie: Bowns - D. Phillips, O'Connor, M. Richardson, Ruopp, Sam Jones, Halbert, Mosey, Batch - Curran, Perlini, Kirk - Dowd , Neilson, Lake - Betteridge, Lachowicz, Norris - Duggan, Davies, Critchlow. Trenér: P. Russell.

