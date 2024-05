Čeští hokejisté zvládli roli jasného favorita a vítězstvím 4:1 nad Velkou Británií se do nedělního večera posunuli na první místo skupiny A. Týmu už pomohl i Martin Nečas, který teprve dopoledne přicestoval ze zámoří a hned ukázal, jakým přínosem pro reprezentaci bude. „Rozdílové nohy, ruce, přehled o spoluhráčích, kličky, které dokázal v některých situacích udělat. Je radost na to pohledět,“ chválil po zápase čerstvou posilu obránce Radko Gudas.

Češi zvládli nevyzpytatelný zápas se skupinovým outsiderem díky skvělému výkonu první lajny. Lukáš Sedlák vstřelil dvě branky a Roman Červenka jako správný kapitán asistoval na všechny čtyři góly svého týmu.

„První lajna nás táhla, bylo vidět, že si jdou za tím. Je to super, když si věří a chtějí celý tým táhnout. Dneska se jim to hrozně povedlo a bylo vidět, že jsou první lajna z důvodu. Červus opět skvěle zasáhnul a bylo vidět, proč je lídr našeho týmu,“ nešetřil po utkání chválou Radko Gudas.

Sám asistoval u gólu Jakuba Krejčíka a zapsal první bod na turnaji. Do šestého utkání ve skupině byl posledním hráčem týmu, který ještě nebodoval. „Mně je to úplně jedno,“ odmítl rázný obránce veškeré otázky na to, zda se mu po zápisu do statistik ulevilo.

Svěřenci Radima Rulíka po většinu zápasu podle očekávání určovali tempo hry, brzdila je pouze častá vyloučení. Národní tým se bránil v oslabení pětkrát a v jednom případě krátce po začátku početní nevýhody inkasoval.

„Oslabení jsme si vyzkoušeli, zase nám jedno nevyšlo. Zase si na to s Plekym (asistentem trenéra Tomášem Plekancem) sedneme, musíme být trošku chytřejší, musíme být trošku v lepších pozicích a pohlídat si takové věci, protože všichni to teď hrají takhle do prázdné brány. Hned po gólu jsme si to rozebrali v kabině a potom jsme odváděli mnohem lepší poziční hokej na zadní tyčce,“ komentoval Gudas.

Nečas? Lepší jako spoluhráč

I na oslabeních už českému týmu vypomohl Martin Nečas, který bleskově přicestoval po vypadnutí z play-off NHL s Carolinou. A na ledě byl hned hodně vidět, i když nebodoval.

„Neči je hráč, kterého by chtěl každý v týmu za jakýchkoliv podmínek. Jsem hrozně rád, že se takhle rychle otočil, dorazil za námi a z jedničky šel rovnou hrát. Má sílu a chuť reprezentovat, pro nás jedině dobře,“ ocenil obránce, který běžně v NHL svého nového spoluhráče brání.

„Je to mnohem lepší takhle na druhé straně, než když mi střílí na kotníky. Co si budeme povídat,“ usmíval se Gudas, který byl už v úvodu zápasu u úsměvné situace. Kotouč prudce vyhazoval z pásma těsně vedle střídačky a celá lavička se pro jistotu schoulila před letícím kotoučem.

„Mají mi věřit, nevím, proč mi nevěří. Kluci nejsou zvyklí, že by měli blokovat střely. Pleky se Židlou (asistentem trenéra Markem Židlickým) se tam krčili, nevím proč,“ smál se vousatý obránce po skončení duelu.

Reprezentaci nyní čeká jeden den oddechu, druhý vyhrazený na trénink a následně Češi završí skupinu soubojem s Kanadou. „Je to jeden z papírově nejsilnějších týmů, je vidět, že hrají s přehledem, zatím si tady poradili s každým soupeřem. Pro nás to bude zkouška, jak se hraje s kluky, kteří jsou všichni z NHL,“ říkal Gudas, jenž stejně jako zbytek národa doufá v přílet Davida Pastrňáka a Pavla Zachy z Bostonu.

„Uvidíme. Nevím, jak to mají. My se každopádně koukáme na sebe a náš výkon. Jsou to sice hráči, které chce v týmu každý, hráči, kteří by určitě pomohli celému manšaftu. Budu hrozně rád, když budou chtít reprezentovat a klub jim to dovolí. Už to ale bohužel není na mně,“ prohlásil řízný bek.

Jak bude trávit volnou neděli? „Zítra má mladý nějaký fotbalový zápas tady v Praze, takže se na něj půjdu ráno kouknout a uvidíme, kam nás to dál vezme. Jestli pojedu za nimi domů, nebo tady někde vydržíme a budeme jenom po Praze třeba se ségrou. Uvidíme, uvidíme. Je to hodně otevřený den, užívám si, že nemusíme nic. Uvidím, jak se bude cítit tělo, když tak si zajdu na rehabku a to je tak všechno,“ prozradil Gudas závěrem.

Češi se s Kanadou utkají v úterý od 16:20. Čtvrtfinálové duely jsou pak na programu ve čtvrtek.

