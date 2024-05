Vyhrát Stanley Cup, nebo mistrovství světa. Cíl, se kterým šel David Pastrňák i do této sezony, je po čtvrtečním čtvrtfinálovém vítězství nad USA pořád na dosah. Česká reprezentace vybojovala těsnou výhru 1:0 a díky dvěma hlavním hrdinům bude bojovat doma o medaile. Lukáš Dostál udržel čisté konto a Pavel Zacha první brankou v národním týmu rozhodl o postupu. „První mistrovství a první gól za nároďák takhle důležitý. Jsem na něj pyšný,“ zářil po utkání Zachův parťák z Bostonu.

MS v hokeji, Praha: Česko USA | Foto: Deník/František Bílek

„Neskutečná radost a jsem pyšný na výborný týmový výkon, co jsme podali. Hlavně jsem rád, že jsme to zvládli pro národ. To, co kluci už dva týdny a já pár dní prožíváme, je něco neskutečného. Jsme moc rádi, že jsme dokázali vyhrát a tenhle krásný turnaj si prodloužili do boje o medaile,“ sypal ze sebe po vítězném čtvrtfinále Pastrňák.

Vítězství nad našlapaný výběrem USA se ovšem nerodilo lehce a nakonec o něm rozhodla jediná branka ze druhé třetiny. Benjamínek týmu David Špaček vypálil v přesilovce od modré čáry a od těla Pavla Zachy před brankovištěm se kotouč odrazil až za brankovou čáru.

„Jsem za něj moc rád. Jinak to ani být nemohlo,“ usmíval se Zachův klubový spoluhráč.

Autor rozhodující trefy nastupuje v sedmadvaceti letech na svém prvním světovém šampionátu, v minulosti pozvánky odmítal. „Ať to měl, jak to měl, dneska je tady a to je to, na čem záleží. Dal důležitý vítězný gól. Jsem za něj moc rád a jsem na něj pyšný,“ zopakoval Pastrňák.

Zachova trefa by ovšem na klíčovou výhru nestačila, pokud by tým nepodpořil fantastickým výkonem brankář Lukáš Dostál, který zlikvidoval rovnou 36 střel soupeře. Skvěle si vedl i ve chvílích, kdy měl doslova na obličeji nalepeného amerického kapitána Bradyho Tkachuka.

„Stál tam na hlavě, neskutečný výkon. Soustředil se celý zápas na každou střelu, byl připravený a pak je to jednoduché vyhrát čtvrtfinále, když gólman má nulu,“ smál se Pastrňák.

Češi se ve třetí části už hlavně bránili, ale i díky skvělému Dostálovi svůj těsný náskok uhájili. „Takový zápas někdy ve čtvrtfinále je, že to je zavřené a je to o jednom gólu. Ve třetí třetině už není led úplně ideální, takže se tam hokej moc hrát nedá. Takže se to tam jenom házelo a bránili jsme. Ubránili jsme to a moc se těšíme do bojů o medaile,“ popisovala hvězda z Bostonu.

Tak rychle už dlouho nejel

Sám Pastrňák mohl dodat týmu klid už v první třetině, kdy obral o puk Matta Boldyho a sám uháněl na bránu. Jenže kotouč do sítě nedostal. „Snažil jsem se udělat kličku, jednu z nejvíc komfortních, které mám. Dělám ji často, ale možná jsem jel moc rychle. Tak rychle už jsem dlouho nejel. Pak mi to přeskočilo. Těžko říct, možná jsem měl střílet. Naštěstí nám gól nechyběl a zvládli jsme to vybojovat,“ ohlížel se za velkou možností.

V semifinále ho teď čeká pikantní duel. Češi se totiž o finále poperou se Švédskem, odkud pochází Pastrňákova partnerka, se kterou má malou dcerku. „Už bylo na čase, ještě jsem tenhle souboj neměl. Určitě to bude v naší rodince speciální a moc se na to těším. Trvalo to asi sedm let. Moc se těším a jsem na to zvědavý,“ nezakrýval vyhlášený kanonýr.

Znovu ho potěšila bouřlivá atmosféra v pražské aréně, která v závěrečných sekundách explodovala nadšením. „To je něco úplně jiného než v NHL. Tam moc nefandí, Evropa umí fandit o hodně líp celkově. Všichni společně a hlavně fandí celý zápas. Tak to je ale nastavené a myslím, že se to nikdy nebude měnit. Je to ale škoda, protože hokej je pak na úplně jiné úrovni, když máte takovou atmosféru,“ prozradil Pastrňák.

S týmem teď musí využít den na odpočinek a v sobotu se popere se Švédskem o postup do finále. Utkání je na programu už od 14:20, druhou semifinálovou dvojici, která bude hrát od 18:20, utvoří Kanada a Švýcarsko. Medailové boje vypuknou v neděli.