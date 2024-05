Největší hvězda domácího mistrovství světa už je v Česku. Hokejový útočník David Pastrňák spolu se svým klubovým parťákem Pavlem Zachou přiletěl pomoci národnímu týmu v cestě za medailí, fanouškům se s největší pravděpodobností představí už v úterý proti Kanadě. „Nemám s tím problém. Jeden trénink a hned se dostat do zápasového tempa nebude nic příjemného, ale snad to zvládnu,“ rozpovídal se po příletu před novináři.

Utkání zámořské hokejové NHL Carolina Hurricanes - Boston Bruins, 4. dubna 2024. David Pastrňák z Bostonu se raduje z gólu. | Foto: Profimedia

Boston se rozloučil s play-off NHL v noci z pátku na sobotu, když ve druhém kole nestačil na Floridu. Hned v neděli David Pastrňák a Pavel Zacha absolvovali zdravotní prohlídku a když dostali zelenou, naskočili na letadlo a zamířili do Česka, kde přistáli v pondělí dopoledne.

„Byly tam trošku komplikace s rodinkou, která musela přebookovat let a přiletí později. Nějaké komplikace tam byly, ale jinak jsme rád, že jsme se sem dostali a celkově to bylo v pohodě,“ ohlédl se za cestou nejproduktivnější Čech v NHL.

Teď už je nažhavený na to naskočit do zápasu – čerstvé posily by neměly chybět v sestavě už v úterý v posledním skupinovém duelu proti Kanadě. „Pár zápasů jsem viděl, vím, že jim to hodně bruslí. Bude to dobrý zápas. A hlavně první místo v tabulce je pořád k mání. Důležitý zápas a bude to dobrý hokej,“ vyhlížel Pastrňák.

Dlouho se spekulovalo, vedle koho se Zachou nastoupí, podle pondělního tréninku už vše nasvědčuje tomu, že jejich parťákem na levém křídle bude Ondřej Palát. „Palič je samozřejmě velmi zkušený veterán, v NHL má dva Stanley Cupy. Měl jsem šanci si s ním zahrát na Světovém poháru pár tréninků, možná i pár zápasů. Vím, že je strašně chytrý, bojuje. Super hráč na to si to s ním ťuknout. Je to velmi chytrý hráč a zatím tady hraje výborně,“ komentovala hvězda Bruins.

Nabízí se ovšem i možnost navázat na úspěšnou spolupráci Pastrňáka s kapitánem Romanem Červenkou, která před dvěma lety dovedla reprezentaci k bronzu. „Všichni víme, že s Červusem tam ta souhra je. Nebylo by to nic nového, kdybych nastoupil s ním, víme, co od sebe čekat. Já se snažím přizpůsobit jakýmkoliv hráčům v lajnách. Za moji kariéru se tam točilo hodně spoluhráčů a nemám s tím problém,“ prozradil Pastrňák.

Šampionát zatím sledoval na dálku, už teď se ovšem těší na atmosféru v pražské hale. „Sledoval jsem to tak jedním okem. Jak jsme vypadli, tak jsem to začal sledovat trošku víc, ale atmosféra je něco neskutečného. Celkově jak hokej lidi probudil. Jasně to ukazuje, že je tady hokej na prvním místě. Hrozně moc se těším, v Česku jsem hrál ani nevím kdy naposledy. Před rodinou a doma v Česku si zahrát, na to se moc těším,“ neskrýval vyhlášený kanonýr.

Boston neměl radost

Jeho zaměstnavatel z Pastrňákova rychlého přesunu do Evropy ale neměl příliš velkou radost. „Přece jen hokeje bylo hodně, hrál jsem hodně minut. Zápasů byla spousta. Určitě se jim to nelíbilo, ale na druhou stranu musím poděkovat, že to chápali. I jsem jim říkal, že by bylo hrozně těžké pro mě nepřijet, i kdyby to nebylo v Česku. Chápali, že bylo o hodně víc lukrativní přijet letos,“ popisoval sedmadvacetiletý útočník.

Narozeniny mimochodem oslaví v sobotu, kdy jsou na programu semifinálové zápasy. Oslavy by tedy jistě rád o dva dny odložil a vylepšil medailí na krku.

„Musíme se soustředit hlavně na přítomnost, nemůžeme se koukat moc daleko. Zítra je před námi zápas s Kanadou. Jak jsem říkal, první místo v tabulce může být naše, když je porazíme. Teď koukat na čtvrtfinále je hloupost, musíme se soustředit na zítřejší zápas a vůbec nevnímat a nekoukat moc daleko před sebe,“ hlásil jasně Pastrňák.

Po dlouhé sezoně si do Prahy možná přivezl i drobnější zdravotní problémy, i tak ale chtěl reprezentovat. A o svém zdraví zatím mluvit naopak nechtěl. „Můžeme se o tom pobavit po mistrovství, ale kdybych necítil, že můžu týmu pomoct, tak bych tady určitě nebyl,“ uzavřel nejlepší český hokejista současnosti.