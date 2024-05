V sobotu oslavil 28. narozeniny a s hokejovou reprezentací se mohl radovat z postupu do finále mistrovství světa. „Moc je neslavím, ale tyhle si budu pamatovat. Krásný den. A prožívat to s celou republikou? Přijel jsem do neskutečného týmu. Jsem rád, že jsme nad Švédy vyhráli, tohle si užiju,“ vyprávěl po utkání hvězdný útočník David Pastrňák, který na šampionátu dál čeká na první bod. Jako poslední z českého výběru.

MS v hokeji, Praha: Česko - Švédsko | Foto: Deník/František Bílek

„Musím vám říct, že mi je celkem jedno, že jsem se neprosadil. Vůbec jsme moje góly nepotřebovali a doufejme, že ani potřebovat nebudeme. Fakt mi na tom nezáleží. Podřídil jsem se systému, pomáhám v každém střídání, jak umím. Ondra Palát v našem útoku je taky strašně šikovný, takže mu to dávám. A vůbec nad sebou nepřemýšlím. Gól by byl samozřejmě hezký, ale žralo by mě to až ve chvíli, kdy bychom prohráli,“ prohlásil vyhlášený kanonýr na konto svého gólového půstu.

I bez jeho příspěvku dokázali Češi porazit našlapaný švédský tým v semifinále vysoko 7:3. Pro Pastrňáka šlo o zajímavý zápas už předem – jeho partnerka totiž pochází právě ze skandinávské země. Že by na něj ale její rodina byla naštvaná, to nehrozí.

Nečas srazil Švédy čtyřmi body. Zasloužené finále, hokejem se tady bavím, zářil

„Oni nemůžou prohrát! Buď budou mít radost, že postoupí jejich země, nebo mají radost ze mě. Se Švédy můžu prohrát jenom já. Moc děkuju klukům za výhru, po prvním zápase se Švédy vede naše česká rodina 1:0,“ smál se havířovský rodák.

V publiku se poprvé na turnaji objevila i jeho přítelkyně, která na sobě měla právě havířovský dres. „Dobrý první krůček. Příště už třeba obléknou český. Snad zítra! I díky nim zažívám hodně speciální den, na malou se už moc těším, pár dní jsem ji neviděl. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ usmíval se Pastrňák.

Zatímco se svými spoluhráči uhrál ve čtvrtfinále těsné vítězství 1:0 nad USA, tentokrát si pro fanoušky nachystali Češi větší divočinu. „Když bylo skóre po chvíli 2:2, bylo to jasné. Takové zápasy někdy jsou. Jsem rád, že tým dal sedm gólů. Protože vyhrát čtvrtfinále, když váš brankář vychytá nulu, je snadné, ale o něco jednodušší je vyhrát, když dáte sedm gólů. Ještě nás čeká jeden důležitý zápas,“ komentoval populární „Pasta“.

I díky velkému rozdílu ve skóre si ke konci mohl užít atmosféru v pražské aréně, která byla ve varu. „Už dlouho před koncem jsme vedli 7:3, samozřejmě se v hokeji může stát všechno, ale nějak chápete, že by muselo dojít opravdu na velký zázrak. Posledních pět minut jsem si tribuny hodně užíval,“ přiznal bostonský útočník.

Senzace v Praze. Čeští hokejisté nasázeli Švédům sedm gólů a jsou ve finále MS

„Všichni to pro fanoušky chceme urvat. Co předvádí, je neskutečné, ale zase nějak moc mě to nepřekvapuje. Lidi tu hokejem žijí a je to nádherné,“ uzavřel Pastrňák.

Velké domácí finále odehraje česká reprezentace v neděli od 20:20. Souboj o třetí místo je na programu ve stejný den od 15:20 a bude se týkat právě poraženého Švédska. Soupeře se Češi dozví podle výsledku druhého semifinálového duelu mezi Kanadou a Švýcarskem.