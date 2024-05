Čeští hokejisté na domácím mistrovství světa zvládli divoký duel s Dánskem a vítězstvím 7:4 rozšířili svoji sbírku na devět bodů. Hlavní pozitiva? Prosadilo se sedm různých hráčů a nulu u svého střeleckého účtu smazal i Dominik Kubalík, který měl být hlavní ofenzivní zbraní výběru. „Stačilo trefit bránu. Bylo to na zlatém podnose,“ komentoval po utkání vyhlášený kanonýr, na němž byla patrná úleva.

MS v hokeji, Praha: Česko - Dánsko 7:4 | Foto: Deník/František Bílek

Dominik Kubalík na posledním šampionátu nastřílel osm branek a s jednogólovým náskokem před americkou dvojicí Grimaldi, Gauthier se stal nejlepším kanonýrem turnaje. Jenže v NHL přišlo s trejdem z Detroitu do Ottawy hořké vystřízlivění. Plzeňský odchovanec, který ve všech předešlých sezonách za mořem překonal 30 bodů, se rázem propadl na bodů 15.

A herní nepohodu si přenesl i na mistrovství světa. Svoji roli v tom mohl hrát i očekávaný příchod potomka, který se Kubalíkovi narodil v den prvních zápasu na šampionátu. Křídelník Senators se v prvních třech zápasech cpal do střelby, ale gól ne a ne dát.

„Jo, snažil jsem se, kolikrát to bylo možná i trošku bezhlavě. Tak to je, člověk se to snaží zlomit, snaží se střílet ze všeho, že se to tam nějak protrhne, někoho to trefí, nebo se to odrazí. Jsem rád, že se to snad protrhlo,“ vyprávěl Kubalík po svém prvním zásahu na turnaji.

Na ten mohl dosáhnout už v první třetině při přesilovce pěti proti třem. Všechny Kubalíkovy střely ale stejně jako v předchozích případech mířily buď vedle, nebo do gólmana. Vrcholem trápení byly dvě nepřesné přihrávky, které zahnaly kapitána Romana Červenku z pozice. Zlepšení přišlo ve třetí třetině. Uznávaný střelec si odbyl černou práci před bránou a díky clonění měl velký podíl na brance Tomáše Kundrátka.

„Snažím se být v předbrankovém prostoru, protože tam góly kolikrát padají. Jako jejich gól – hráč je před bránou, trefí ho to do zadku a je to gól. Snažím se být v těch prostorech. V minulých zápasech jsme tam moc nebyli a dneska jsme ukázali, že když tam jsme, góly můžou padnout,“ popisovala česká jednaosmdesátka.

Sto procent gólu je Tomáška

Svoji chvíli slávy si užil o pět minut později. David Tomášek založil akci a kotouč mu naservíroval před úplně odkrytou klec. „Vždycky to potěší. Říkám, že sedmdesát osmdesát procent je toho nahrávajícího, který to vymyslí, a dneska to bylo sto procent. Nemusel jsem díkybohu překonávat už vůbec nikoho. Stačilo trefit bránu. Bylo to na zlatém podnose,“ chválil Kubalík, který bezprostředně po brance před svým nahrávačem smeknul.

„Přišlo to nějak automaticky, nepřemýšlel jsem o tom. Byl to jeho gól, takže jsem se snažil ho nějak potěšit,“ usmíval se Kubalík.

Češi i díky jeho výkonu zapsali výhru 7:4 a v tabulce mají už devět bodů. Výhra nad outsiderem z Dánska se ovšem nerodila lehce. Národní tým prohrával 0:1, pak ztratil vedení 3:1, ale díky střeleckému probuzení celého mužstva utkání zvládl.

„Byly tam fáze, kdy jsme trošičku polevili, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli. Vždycky jsme se dokázali hrozně rychle vrátit do zápasu a zasloužili jsme si to,“ ocenil Kubalík.

Se zbytkem týmu ho čeká jeden den oddechu a pak páteční utkání s Rakouskem. „Tady žádný soupeř není jednoduchý. Dnes se to potvrdilo, včera to potvrdili Rakušani s Kanadou. Na každý zápas se musíme připravit co nejlépe a zvládnout toho co nejvíc,“ vyhlásil bojovně útočník Ottawy.