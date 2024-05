Hokejové mistrovství světa v Česku navštívilo jen během základních skupin téměř 700 tisíc diváků a už před klíčovými boji je jasné, že návštěvnický rekord z roku 2015 padne a bude posunut o pořádný kus nahoru. Reálné je i pokoření milníku 800 tisíc návštěvníků na šampionátu. Na fantastická čísla se pořadatelům povedlo dosáhnout, i když řada fanoušků kritizovala ceny vstupenek jako příliš vysoké.

Pořadatelé rozdělily vstupenky na světový šampionát do několika kategorií. Takzvané family games začínali už na 190 korunách, jednotlivé dny se pak nejprve prodávaly v balíčcích od 1 180 do 4 880 korun, v nichž byly zahrnuté všechny zápasy daného dne. Balíčky za finálový den se pohybovaly od 9 680 do 12 980 korun. K mání byly i vstupenky do VIP prostor s občerstvením, které startovaly na 4 390 korunách.

Hned po oznámení cen se na sociálních sítích část fanoušků ohradila, že jsou příliš vysoké. Jak ale naznačují fantastické návštěvy, které v obou arénách vytvářejí nezapomenutelnou atmosféru, diváci nakonec byli ochotní za hokejový vrchol sezony zaplatit. Co říkají na ceny vstupenek? Na to jsme se zeptali fanoušků přímo u pražské arény.

„Byl jsem už na třech zápasech Čechů, lístky máme s paní do horního patra. Ještě plánujeme jít na další zápasy. Cena není pro každého, ale u nás je mistrovství světa zhruba jednou za deset let. Peněz rozhodně nelitujeme,“ prozradil Petr z Kolína.

Pivo za 110 korun? V pořádku, shodují se fanoušci. Nespokojení jsou s jídlem

„Koupil jsem lístky na Kanadu, chtěl jsem vidět Bedarda. Daly se pořídit levně na rodinný zápas. Já jsem spokojený,“ připojil se Rudolf, který do hlavního města přijel z Příbrami.

„Je to otázka nabídky a poptávky. Lístky by se prodaly, i kdyby byla cena dvojnásobná. Kupní síla v Česku evidentně je. Samozřejmě to není pro každého, ale to asi pořadatele příliš nezajímá. Musí vydělat,“ doplnil Bohumil z Tišnova.

Jiní návštěvníci pražské arény ale podobné pochopení pro ceny vstupenek neměli. „Finále od sedmi tisíc? Nezlobte se, to je hodně. Pak může hrozit, že tam budou fanoušci, kteří nevytvoří takovou atmosféru jako v základní skupině. Pokud se do finále dostaneme samozřejmě,“ odpověděl na dotaz Deníku Karel z Prahy.

Nová Síň slávy? Svaz si pochvaluje velký zájem. Stará byla lepší, tvrdí fanoušci

„Nejlevnější lístek na naše stojí dva tisíce korun. Řekněte mi, jestli si takovou cenu může dovolit čtyřčlenná rodina? Musel jsem to udělat tak, že se děti prostřídají, tolik peněz na zábavu nemám, byť hokej milujeme,“ svěřil se Jan z hlavního města.

A jaký názor měli na cenu návštěvníci, kteří si hokejový šampionát zpříjemnili ve VIP zóně? „Po opadnutí prvních emocí mi ceny přišly přiměřené. Když se ukazuje, jaká je návštěvnost, tak se to podle mě potvrzuje. Při tom, jak těžké bylo lístky koupit, tak možná mohly být i o trochu dražší. Koupě VIP lístků vůbec nelituju. Jeden zápas český, další zápas skvělý. Nebyl to navíc obyčejný hokej, ale celkový zážitek,“ pochvaloval si Jan z Prahy.

Česko míří za dalším diváckým rekordem. Klobouk dolů, fanoušci

Tím, kdo je s cenovou hladinou naprosto spokojený, jsou pak fanoušci ze zahraničí. „Naprosto v pořádku, u nás doma by to bylo o hodně dražší,“ zaznívá prakticky jednotně od diváků ze Švýcarska, Finska, Norska i Velké Británie.

Mistrovství světa jasně ukazuje, že v Česku je o něj obrovský zájem. Šampionát v Praze a Ostravě překoná svůj vlastní rekord, haly jsou na všech zápasech krásně naplněné a řada lidí volá po tom, aby se hokejový svátek v České republice konal častěji. A čísla návštěvnosti ukazují, že se organizátorům povedlo nastavit i ceny vstupenek dobře.