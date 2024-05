V průběhu sezony se zranil, čímž dal příležitost Petru Čechovi, aby si po úžasné fotbalové kariéře zachytal i v nejvyšší britské hokejové soutěži. Teď se Jackson Whistle spolu s outsidery z Velké Británie snaží v Praze na mistrovství světa vybojovat udržení v elitní skupině šampionátu. Už v sobotu jim v cestě bude stát český výběr. „Mají zkrátka všechno. Budeme makat a uvidíme, na co to bude stačit,“ vyprávěla po porážce s Dánskem gólmanská jednička týmu. V rozhovoru se rozpovídala i o své zkušenosti s Čechem.

MS v hokeji, Praha: Velká Británie - Dánsko | Foto: Deník/František Bílek

Zatímco jeho zdravotní trable v sezoně zastavily, Petru Čechovi daly možnost nahlédnout mezi britskou hokejovou elitu. Při zranění brankáře Jacksona Whistlea povolal Belfast jako druhého gólmana právě někdejšího fotbalistu. Ten si nakonec v utkání EIHL proti Glasgow na pár minut i zachytal.

„Když jsem byl zraněný, tak se k nám připojil a pomáhal nám asi dva týdny na trénincích. A nevedl si vůbec špatně. Je opravdu velký, dobře sleduje puk. Je super, že jsme mohli vidět, jak dobrý by mohl být hokejista, kdyby si nevybral fotbal,“ rozpovídal se Whistle, který je na českém šampionátu jedničkou Britů.

Coby rodilý Kanaďan fotbal příliš nesleduje. „Do té doby, než k nám přišel, jsem nevěděl, jak je známý. Všude, kam šel, tam ho někdo zastavoval. Tady je pravděpodobně ještě desetkrát populárnější. Upřímně není vůbec špatný hokejový brankář, mluvili jsme spolu o mentální stránce, kterou má dobře zvládnutou z fotbalu. Byla to zajímavá zkušenost,“ popisoval osmadvacetiletý gólman. Jiní hráči ale měli z příchodu hvězdného fotbalisty větší zážitek.

„Asi polovina týmu nás je kanadských Britů, ale opravdoví Britové z něj byli nadšení,“ přiznal Whistle.

S bývalým brankářem Chelsea nebo Arsenalu si sedl i po lidské stránce. „Je to skvělý kluk a bylo opravdu cool se s ním potkat. Sem tam jsme v kontaktu, přijel se na nás podívat i v play-off. Je to super,“ usmíval se Whistle po čtvrté porážce Britů na turnaji.

V zápase proti Dánsku si ale outsider skupiny nevedl vůbec špatně a do konce sahal minimálně po bodu. Z tlaku už ale nevyrovnal a padl 3:4. „Stojí to za prd. Kluci bojovali a myslím, že jsem mohl předvést trochu víc a udělat pár zákroků navíc. Pak jsme to možná mohli dovést do prodloužení a zkusit vybojovat druhý bod,“ hodnotil Whistle bezprostředně po utkání.

Cíl týmu do dalších duelů je jasný – získat body a zabojovat o udržení mezi elitou. Hned v sobotu však čeká Brity těžká šichta. Ve večerním duelu vyzvou český výběr.

Velká Británie - Dánsko na MS v hokeji:

„Samozřejmě mají velmi dobrý tým – rychlý, silný… Mají zkrátka všechno. Půjdeme do toho, budeme hrát svoji hru, budeme makat a uvidíme, na co to bude stačit,“ vyprávěl britský brankář.

Hráči i diváci se můžou v aréně s jistotou těšit na skvělou atmosféru. Češi svůj výběr na každém utkání skvěle ženou a pozadu nezůstávají ani fanoušci týmu z ostrovů, kteří si v jednom z rohů arény vytvořili vlastní kotel a v zajímavých převlecích podporují své oblíbence.

„Atmosféra v aréně je neuvěřitelná. Těším se na to, očekávám, že bude vyprodáno,“ hlásil před sobotní bitvou Whistle. Utkání odstartuje ve 20:20.