Útočník hokejové reprezentace Dominik Kubalík nechyběl na dopoledním rozbruslení týmu před večerním utkáním se Švýcarskem. Trénink absolvoval v plné zátěži v útočné formaci s Davidem Tomáškem a Ondřejem Palátem, s nimiž nastoupil v prvních dvou zápasech proti Finsku a Norsku. Zápas začne ve 20:20.

Dominik Kubalík v utkání s Norskem | Foto: Deník/František Bílek

Asistent trenér Jiří Kalous novinářům Kubalíkův večerní start nepotvrdil, je však optimistou. "Uvidíme. Na tréninku se zdálo vše v pořádku, ale Dominik bude situaci ještě konzultovat s lékařem i fyzioterapeutem. Kdyby hrát nemohl, budeme reagovat až podle situace. Věříme ale, že by mohl být k dispozici, protože na tréninku to vypadalo dobře," uvedl Kalous.

Velké obavy o Kubalíka, který se stal v pátek otcem dcery, ale přesto pak odehrál úvodní duel s Finy, přišly ve 45. minutě sobotního zápasu. Útočník Ottawy v zámořské NHL narazil po souboji s útočníkem Martinem Rönnildem do hrazení a zdálo se, že si při nešťastném momentu poranil nohu.

Vypadalo to vážně

Strach o zdraví ještě zvýšil jeho odchod z ledu, který opouštěl jen za pomoci ostatních, a ani výraz jeho tváře nevěstil nic dobrého. I proto bylo trochu překvapení, že se pak do hry ještě vrátil a vítězný zápas dohrál.

"Vypadalo to velice vážně. Naštěstí po primárním vyšetření, když jsme zjistili jeho aktuální stav, se ukázalo, že Dominik utrpěl poranění v dolní polovině těla, které by ho však nemělo vyřadit z následujících dní v turnaji. Po dohodě s ním jsme mu dovolili návrat do hry," uvedl v neděli jeden z lékařů českého týmu Antonín Chochola.

Kubalíkovi i celému mužstvu přišel po dvou večerních zápasech ve dvou dnech vhod volný den. "Věříme, že hráči zregenerovali. Všichni měli povinný program, ale kdo chtěl, mohl jít na led, kdo nechtěl, tam byl naplánovaný regenerační trénink, aby se kluci dali dohromady po dvou zápasech, které měli v nohách. Nebylo to pro ně fyzicky jednoduché," řekl Kalous.

Loni český tým podlehl Švýcarům v základní skupině šampionátu 2:4. Od té doby svedly oba týmy čtyři souboje v EHT. Češi vyhráli 1:0, 3:2 v prodloužení a 5:3, ale v dosud posledním měření sil prohráli na Českých hrách v Brně 1:2.