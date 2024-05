Česká hokejová reprezentace má nového hrdinu. Čtvrtfinálovým vítězstvím 1:0 nad výběrem USA se jím stal brankář Anaheimu Lukáš Dostál, který pochytal všechny střely soupeře a umožnil svým spoluhráčům zvítězit i s pouhým jediným vstřeleným gólem. Na sociálních sítích se teď na hlavu třiadvacetiletého brněnského rodáka snáší chvála.

A ta byla naprosto zasloužená. Dostál proti Spojeným státům americkým působil neuvěřitelně klidným dojmem, puky z něj nevypadávaly a soupeři se nedostávali k dorážkám. Celkem zastavil všech 36 střel soupeře a inkasoval jen jednou, když byl atakovaný jedním z Američanů a skončil na ledě. Rozhodčí však přerušili hru ještě dřív, než kotouč došel do brány.

Brankář Anaheimu si teď užívá zaslouženou chválu, přitom ještě v průběhu ročníku NHL o něm kanadský list Toronto Sun napsal, že se jedná o no-name brankáře. Po čtvrtečním výsledku už by si ale jméno Dostál měli za mořem zapamatovat.

„Kdo je Lukáš Dostál?“ píšou fanoušci na sociální síti X a připomínají neuvážené označení ze strany kanadských žurnalistů.

Dostál se svým výkonem navíc zapsal do historie. „Proti USA na MS v Praze dosud vychytal za národní tým nulu jen Boža Modrý v roce 1938. Byla to tehdy vůbec první výhra nad zámořským týmem v historii a podal prý fantastický výkon. Dnes byl obdobně boží Lukáš Dostál,“ vytáhl zajímavost hokejový historik Tomáš Kučera.

Spoluhráči si na výkonu svého gólmana cenili jistoty i obrovského klidu, kterého si povšimli i novináři na pozápasových rozhovorech. „Hrdina utkání Lukáš Dostál s nulou v kapse ze čtvrtfinále proti našlapané Americe působil, jako kdyby právě přišel z lekce jógy, strašně silná hlava,“ napsal na svůj účet na síti X Matěj Hejda.

Pozitivní ohlasy na českého gólmana ale i z politiky, chvály se mu dostalo třeba také od prezidenta Petra Pavla, nebo z kulturního prostředí. Vtipně reagoval Vojtěch Dyk a jeho improvizační skupina Tros Discotequos. „Lukáš Dostál je nejlepší brankář na světě,“ roztančila oblíbená kapela publikum během párty na pražském Žofíně, kde jejich koncert plný upravených hitů chvílemi doprovázely záběry z O2 areny.

Hrát před těmito fanoušky se už nemusí podařit

Řada fanoušků na sítích pak vtipně navrhuje, aby se český gólman přejmenoval na Lukáš Nedostál. K tomu skoro určitě nedojde ani po čistém kontu proti USA, mladý brankář ale jasně ukazuje, že Češi v něm mají do závěrečné fáze turnaje jistotu. A bez ní Česko velký turnaj v minulosti snad nikdy nevyhrálo.

„Já to beru tak, že se to musí překlopit na jednu, nebo na druhou stranu. Nervozitu necítím, snažím se si to užít. Hrát před těmito fanoušky je unikátní a už se to nemusí nikdy podařit. Já se určitě nestresuju a snažím se to všechno užívat,“ komentoval po svém famózním výkonu sám Dostál.

„1:0 je vždycky pozitivní. Myslím, že to zvládnul s klidem, i když moc v klidu tam párkrát nebyl. Ale zvládnul to, celý tým to zvládnul výborně. Když udržíte vzadu nulu proti tak silnému soupeři, tak se to hodnotí pozitivně. Ale dneska je nový den, zítra nový zápas,“ hodnotil svého svěřence v pátek po tréninku i kouč gólmanů Ondřej Pavelec.