Na malou chvíli se mohl radovat z hattricku v semifinále mistrovství světa, obrovský úspěch mu ale vzápětí sebrali rozhodčí, kteří na videu odhalili ofsajd. „Trošku jsem to věděl. Trošku to mrzí, přece jenom by puk byl hezká vzpomínka jednou, až budu starší. Doufám ale, že budu mít ještě lepší vzpomínku. Finále je cennější než nějaký hattrick,“ vyprávěl Lukáš Sedlák po vysoké výhře 7:3 nad Švédskem.

MS v hokeji, Praha: Česko - Švédsko | Foto: Deník/František Bílek

Velká část hokejových fanoušků i odborníků očekávala, že český tým potáhne na domácím světovém šampionátu po svém příletu hvězdný David Pastrňák. Kanonýr Bostonu ale zatím gólově mlčí a po třech odehraných zápasech zůstává posledním hráčem národního týmu bez bodu. Zodpovědnost na sebe museli tedy vzít jiní. V semifinále nejvíce zářili Martin Nečas a Lukáš Sedlák.

„Mně se hrozně ulevilo, když Pasta přijel, protože přece jenom na sebe stáhne obrovský tlak. Vůbec mu to nezávidím, protože přijedou a všichni čekají, že budou rozhodovat zápasy a bude to stát na nich. Od toho je ale tým, aby se semknul kolem nich a pomohl jim v některých chvílích. Mají to obrovsky těžké,“ komentoval roli hvězdného útočníka Sedlák.

Právě extraligové eso Pardubic prožilo proti Švédům fantastický zápas. Ve druhé třetině využilo šťastného odrazu, nahrálo Ondřeji Kašemu a Česko šlo poprvé v utkání do vedení. Když pak ve třetí třetině vedlo o dva góly, Sedlák ujel, roztáhl si brankáře a puk poslal mezi jeho nohy. Jen o chvíli později se situace opakovala, jednatřicetiletý forvard zvolil stejné zakončení a uspěl podruhé.

„Bylo to 6:3 a říkal jsem si, že to zkusím znovu. Když to vyšlo poprvé, tak by to mohlo vyjít znova. A vyšlo to,“ usmíval se Sedlák.

Elegantním zakončením dal vzpomenout na Lukáše Kašpara a jeho klíčové nájezdy z posledního zlatého mistrovství v roce 2010. „Samozřejmě jsem to sledoval, když tenkrát hráli. Mám tuhle kličku docela rád. V plné rychlosti, když jedete, tak to vybízí. Poprvé jsem chtěl střílet, ale nějak mi to poskakovalo, takže jsem zkusil tohle,“ dal Sedlák nahlédnout do své kuchyně.

Semifinálový zápas proti Švédům mohl zakončit dokonce s hattrickem, puk už poslal do soupeřovy prázdné svatyně a pražská arena vybuchla nadšením. Na led dokonce přiletělo několik čepic, jenže radost byla předčasná. Sudí se podívali na video a branku odvolali kvůli ofsajdu.

Jaký bude osud pokrývek hlavy, které naházeli fanoušci na ledovou plochu? „Čepice se předají kustodům českého týmu a ti ve spolupráci s hráči urči, co se s nimi stane,“ prozradili pořadatelé.

Sedlákovu euforii z postupu do finále však nemohl zmírnit ani neuznaný gól. „Je to krásné, o to víc, že to je tady v Praze. Je to neskutečné. Ta hymna na konci a to, jak lidi blázní. Je nádhera tady hrát. Všichni jsme si to uvědomovali, jaké máme štěstí, že zrovna na nás to vyšlo tady. Chceme tomu dát maximum,“ vyprávěl jeden z českých lídrů.

Právě on si letošní šampionát může užívat o to víc, že ten loňský pro něj skončil předčasně. Sedlák se zranil v utkání proti Lotyšsku a po úvodních dvou duelech už se na ledě nepředstavil. Teď si může vychutnávat domácí prostředí a fantastickou atmosféru na každém utkání.

„I když hrajete v klubu i za nároďák, tak vás fanoušci ženou dopředu. Myslím, že jsme fakt hokejový národ, dokazují to lidi, jak chodí na každý zápas i na ty ne tak populární týmy. Chceme jim to dopřát, doufám, že je potěšíme. Bylo by to krásné. Musíme připravit hlavy a jít do toho naším hokejem, který jsme hráli doteď,“ vybízel Sedlák před velkým českým finále.

Ve chvílích po zápase ještě nevěděl, koho v něm národní tým vyzve, druhé semifinále se hrálo až večer po českém postupu. „Asi se kouknu, hokej mám rád, rád se na něj dívám. Asi se dívat budu, ale spíš u toho budu relaxovat a nebudu se tím moc zabývat,“ prozradil pardubický lídr s tím, že žádného preferovaného soupeře pro finále nemá.

Češi se o zlaté medaile nakonec poperou v odvetě se Švýcarskem, kterému domácí výběr podlehl ve skupině 1:2 po samostatných nájezdech. Finále odstartuje v neděli ve 20:20.