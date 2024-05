Za mořem mu brzy vyprší smlouva, jeho budoucnost v Carolině je nejistá, přesto český útočník Martin Nečas přicestoval na mistrovství světa a okamžitě se stal tahounem mužstva. Svými výkony dokonce předčil i bodově mlčícího Davida Pastrňáka a hlasitě si říká o nový kontrakt v nejlepší lize světa. Zájem o něj měla podle informací zámořských novinářů projevit už minimálně šestice klubů.

MS v hokeji, Praha: Česko - Švédsko | Foto: Deník/František Bílek

Martin Nečas vypadl spolu s Carolinou z bojů o Stanley Cup ve druhém kole proti New York Rangers. Po zdravotní prohlídce okamžitě sedl na letadlo, zamířil domů a už večer po příletu hrál za českou reprezentaci proti Velké Británii.

V prvním duelu ještě bodově mlčel, proti Kanadě už ale zapsal dvě asistence a své galapředstavení si schoval na semifinále proti Švédsku. Tři důležité góly připravil asistencí a ten rozhodující dokonce sám vstřelil.

„Nevím, jestli to byl životní zápas, ale tím, že je to semifinále tady v Česku a postoupili jsme do finále, je to jeden z těch nejvíc oblíbených. Už jsem říkal několikrát, že hraju nejlépe, když se hokejem bavím a tady se jím bavím na 110 procent. O tomto jsem vždycky snil, že budu hrát finále MS před českým publikem,“ vyprávěl pětadvacetiletý forvard po nečekaně vysoké výhře 7:3.

Po čtyřech odehraných zápasech měl Nečas na svém kontě šest kanadských bodů, právě on byl největší posilou, která přiletěla Čechům z Ameriky. Hra národního týmu se zvedla nejen díky jeho střelám a dorážkám, ale především díky jeho preciznímu pohybu a bruslení.

„Jeho rychlost platí na každého. Jenom se snažím mu to nekazit a jenom se někde ukázat, když má puk. A vychází to. Je to skvělý hráč. Hrát s Nečim a Kämpfíkem (Davidem Kämpfem) je hrozně jednoduché,“ chválil Nečasův parťák z formace Dominik Kubalík.

„On takhle lítá každý zápas v NHL, takže jenom předvedl, co umí. Je to skvělý hráč a jsme rádi, že přijel a mohl nám pomoct,“ doplnil poslední z útočného tria David Kämpf.

Bývalý hráč Komety Brno si dost dobře uvědomuje, že hraje i o svoji budoucnost v NHL. V Carolině mu vyprší po této sezoně smlouva, často nastupoval až ve třetím útoku a podle dostupných informací měl v posledních dnech sám projevit zájem o výměnu. Na druhé straně Hurricanes mají jako prioritu podpisy jiných hráčů, navíc procházejí změnou generálního manažera.

Objevují se tak například spekulace o možné výměně do Bostonu k Davidu Pastrňákovi a Pavlu Zachovi za švédského brankáře Linuse Ullmarka, podle zámořských novinářů už ale o Nečasovy služby měla projevit zájem šestice jiných týmů. Konkrétně Calgary, Montreal, Philadelphia, Nashville, San Jose a Utah.

Rodák z Nového Města na Moravě by přesunem mohl pomoci svému novému zaměstnavateli i sobě. Vždyť letos posbíral za mořem 53 kanadských bodů a loni dosáhl dokonce na 71. V případě, že by hrál pravidelně v prvních dvou útocích a na přesilovce, jeho čísla by mohla letět ještě nahoru.

Po domácím světovém šampionátu už o tom nikdo nemůže pochybovat. Česko očekávalo přílet spasitele z NHL a skutečně se dočkalo. Jen se jím stal někdo jiný, než se původně počítalo.