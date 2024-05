Nechtěl zbytečně ztrácet čas. V Carolině se po vyřazení sbalil a bleskově se přesunul přes oceán do Prahy. Po sobotním příletu do dějiště mistrovství světa stihl krátký mítink s trenéry, vyfotil se v národním dresu - a pak nakráčel před novináře. „Zahrát si na mistrovství světa doma je sen každého českého hráče,“ vykládal v prvním rozhovoru útočník Martin Nečas, hvězdná posila reprezentace. Odpočívat nepřijel, nastoupit chce hned v sobotu večer proti Velké Británii.

Útočník Caroliny Martin Nečas hovoří s novináři po příletu na mistrovství světa, kde posílí český národní tým. | Foto: ČTK/Šimánek Vít

Rozhodl jste se startovat na šampionátu i přesto, že jste bez smlouvy a nemáte jistou budoucnost v NHL. Vypadá to, že jste příliš neváhal…

Zahrát si na mistrovství světa doma je sen každého českého hráče. První cíl je vždycky vyhrát Stanley Cup, ale jakmile jsme vypadli, moje myšlenky hned mířily k mistrovství. Jsem rád, že jsem se k týmu připojil co nejdřív a že tady můžu být.

Budete chtít naskočit už do večerního utkání s Velkou Británií?

Uvidíme, já jsem ready. Ještě se domluvíme s trenéry, ale nepřijel jsem sem odpočívat. Myslím, že bude dobrý začít už v sobotu.

Naznačili vám už trenéři, do jaké formace s vámi počítají?

Nějaký mítink jsem měl, ale ještě úplně nevím, uvidíme večer. Jsem tady zatím chvilku, všechno je narychlo.

Váš přesun byl opravdu bleskový. Měl jste to dopředu naplánované?

Hned po zápase jsem udělal s doktory zdravotní prohlídku. Měl jsem zájem a věděl jsem, jak to vychází časově. Snažil jsem se to udělat co nejrychleji, abych tady byl co nejdřív. Další den ráno jsem měl mítink s trenéry a odpoledne jsem vyrazil. Bylo to narychlo, ale jsem rád, že jsem tady a můžu začít.

Carolinu teď nechce komentovat

Váš táta mluvil o tom, že jste z play-off rozbitý, dokonce naznačil, že máte zlomeninu…

Nevím, kde na to přišel (úsměv). Samozřejmě nějaké šrámy jsou, ale to si nechám pro sebe. Není to nic, co by mi bránilo hrát.

Sledoval jste na dálku dění na šampionátu?

Sledoval jsem každý český zápas, až na ten poslední, který jsem nestíhal. Myslím, že kluci hráli dobře. Fanoušci je ženou dopředu. Měl jsem z toho husí kůži, když jsem viděl, kolik lidí tady chodí na zápasy, nejen z Česka. Psal jsem si s klukama z Kanady a říkali, že jsou z toho nadšení.

Fanoušci i hráči berou váš příjezd pozitivně. Vnímáte to?

Jsem za to rád. Tohle je srdeční záležitost. Hrát za český nároďák na mistrovství v Česku, těším se na první start. Doufám, že to dotáhneme co nejdál.

Byl jste letos spokojený v Carolině? Brankář Petr Mrázek něco naznačil, když říkal, že Canes vaše kvality úplně nedocenili…

Nechci teď komentovat Carolinu. Jsem tady od toho, abych se staral o nároďák. Uvidíme, co bude v budoucnu. To budu řešit až po mistrovství.