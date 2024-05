Čtyři kanadské body v semifinále hokejového mistrovství světa. Řeč není o očekávaném českém tahounovi Davidu Pastrňákovi, nýbrž o Martinu Nečasovi, který se po svém příletu stal rozdílovým hráčem a v bitvě o finále dovedl reprezentační výběr k vysokému vítězství 7:3 nad Švédskem. I díky němu si národní tým zahraje v Praze o zlato. „Myslím, že je to zasloužené. Je tady neskutečná kabina,“ pochvaloval si po velké výhře útočník Caroliny, který je navíc prvním hokejistou po třiceti letech, jenž v semifinále světového šampionátu zapsal do statistik čtyři kanadské body.

MS v hokeji, Praha: Česko - Švédsko | Foto: Deník/František Bílek

„Neskuteční fanoušci, tým máme stmelený, že na ledě žijeme jeden za druhého. Není to jenom to, že bychom hráli na jednu lajnu, ale hrajeme na čtyři a to je hrozně těžké bránit,“ doplnil Nečas po vítězném semifinále.

Právě v něm ale hrála prim jeho formace s Davidem Kämpfem a Dominikem Kubalíkem. Češi v úvodu zápasu dvakrát ztráceli, ale pokaždé rychle vyrovnali. Nečasovu ránu nejprve dorazil Kubalík a vzápětí přihrál křídelník Hurricanes na gól Kämpfovi.

„Dostali jsme gól, hned jsme vyrovnali, za 10 vteřin jsme dostali další. fanoušci při nás stáli, nebylo to tak, že bychom byli skleslí, ale dali jsme gól na 2:2, pak druhá třetina rozhodla,“ ohlížel se za průběhem Nečas.

Senzace v Praze. Čeští hokejisté nasázeli Švédům sedm gólů a jsou ve finále MS

V prostředním dějství Češi během tří minut třikrát udeřili a vytvořili si rozhodující náskok. Nakonec vítěznou branku zapsal sám Nečas, který se skvěle trefil hned po buly v útočném pásmu. Svoje velkolepé odpoledne završil pětadvacetiletý forvard přihrávkou na druhý Kubalíkův gól v polovině zápasu.

„Nevím, jestli to byl životní zápas, ale tím, že je semifinále tady v Česku a postoupili jsme do finále, tak je to jeden z těch nejvíc oblíbených,“ odpovídal na otázku novinářů Nečas.

Skvělé výkony podává i přesto, že přijel na rozjetý turnaj po náročné sezoně a vyřazení v play-off NHL. „Už jsem říkal několikrát, já hraju nejlépe, když se hokejem bavím a tady se jím bavím na 110 procent. O tomto jsem vždycky snil, že budu hrát finále mistrovství před českým publikem,“ nezastíral Nečas.

Vyznamenání pro zlaté hokejisty z Nagana. Od IIHF se jim dostalo velké pocty

V roce 2010, když Češi naposledy získali zlato, se jako jedenáctiletý kluk přišel podívat na oslavy ve Žďáru nad Sázavou. „Když to dovezli, tak to byla neskutečná euforie. Tím, že je to v Česku, tak je to navýšené. Ještě nejsme hotoví, zítra máme nejdůležitější zápas,“ upozorňoval český útočník.

I proto, že mistrovskou euforii před lety zažil, letos by ji rád zopakoval. „Motivace je to neskutečná. Je to něco, o čem jsme snili odmalička. Vyhrát Stanley Cup a vyhrát mistrovství světa za Česko a ještě v Česku je úplně top. Je to super, jsme v euforii a ještě nejsme u konce,“ prohlásil Nečas.

Češi si na svého finálového soupeře budou muset počkat až do rozhodnutí večerního zápasu mezi Kanadou a Švýcarskem, tedy dvěma týmy, kterým národní celek ve skupině podlehl. Teď budou mít svěřenci trenéra Radima Rulíka výhodu delšího odpočinku po odpoledním semifinálovém duelu.

Zničte českou párty, nabádají švédská média. Jméno českého kapitána ale neznají

„Je super, že jsme to urvali a máme trošku víc času na pauzu. Když hrajete v osm, tak jdete spát kolem druhé, půl třetí. Když hrajete back to back, tak to není nejlepší, ale super pro nás,“ ocenil i bývalý hráč brněnské Komety, který se stal prvním hokejistům po třiceti letech, který v semifinále mistrovství světa zapsal čtyři kanadské body.

To se naposledy povedlo Kanaďanu Steve Thomasovi. A zase u toho byli Švédové, kteří od zámořských hokejistů dostali šest branek v semifinále mistrovství světa v roce 1994 a Thomas k tomu přispěl čtyřmi asistencemi.

Přestože všichni očekávali, že mužstvo potáhne lajna z NHL s Davidem Pastrňákem, Pavlem Zachou a Ondřejem Palátem, je to zatím Nečasova formace, která podává rozdílové výkony.

„Kämpfík dokazuje v každém zápase, že je výborný do obrany i do útoku, vyhrává buly. Kubalda je trošku nepochopený poslední sezonu dvě, protože to není hráč do třetí čtvrté lajny, to je hráč do prvních dvou. Když k sobě dostane hráče, kteří to umí trošku s pukem a umí si to dát, tak je top hráč,“ chválil své parťáky z lajny Nečas.

Češi teď musí doufat, že jejich spolupráce bude stejně smrtící i ve finále. To je na programu v neděli od 20:20. Švédové budou hrát o bronz od 15:20.