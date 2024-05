Od roku 2015 si odpočinuli, červené dresy vyměnili za modré a znovu naskočili do akce. Bob a Bobek se po devíti letech znovu stali maskoty českého mistrovství světa v hokeji, v Praze a Ostravě baví diváky a chvála se na ně hrne ze všech stran. Dokonce i od zámořských novinářů. „Musí se vrátit pokaždé, když bude Česko hostit hokejový šampionát,“ píše na svém účtu na sociální síti X kanadský žurnalista Steven Ellis.

Zkouška z hokejové terminologie. Jak si vedli zahraniční fanoušci? | Video: Filip Ardon

„Je jasná jedna věc a to je ta, že všichni souhlasí, že Bob a Bobek jsou ti nejlepší maskoti a musí se vrátit pokaždé, když bude Česko hostit hokejový šampionát. Což by mělo být často, když vezmeme, že mají jednu z nejlepších hokejem poblázněných fanouškovských základen,“ uvádí novinář z webu Daily Faceoff.

Pastrňák o USA, spánku i rozhovoru bez bruslí: V šatně se svlíkám skoro celý

„Byl jsem na pár zápasech a nebyly to jen děti, kdo o nich mluvil po utkání. ‚Bobek je nejlepší tanečník, o tom není pochyb,‘ říkal jeden asi 55letý finský fanoušek. A Stevene, nestyď se a řekni pravdu, Češi jsou nejlepší hokejoví fanoušci na světě,“ odpovídá mu jeden z domácích příznivců.

„Bob a Bobek. Jednoznačně nejlepší maskoti, kteří kdy ozdobili nějakou sportovní událost,“ ozývá se chvála i od dalšího účtu na síti X.

Králíci zkrátka baví i podruhé a potvrzují slova prezidenta pražského organizačního výboru Petra Břízy. „Popularita králíků z klobouku před devíti lety byla obrovská. V podstatě všichni se nás ptali, proč je nedáme znovu,“ vysvětloval rozhodnutí, proč se večerníčkovské postavičky znovu představí v arénách.

Tam se spolu se zápasovou produkcí starají o nezapomenutelnou atmosféru. Je potřeba roztleskat dav? Zavolejte Boba a Bobka. Chcete rozjet mexickou vlnu? Bob a Bobek jsou vaši lidi. Je na programu delší komerční přestávka a nechcete, aby se fanoušci v hale nudili? Nechte králíky, ať spolu svedou taneční duel.

Právě čeští maskoti mají oproti tvářím jiných šampionátů tu výhodu, že jsou ve dvojici a můžou spolu perfektně interagovat. V průběhu utkání tak můžete vidět, jak jeden pronásleduje druhého mezi diváky, přičemž na zábradlích předvádějí nejrůznější akrobatické kreace.

Profesionální akrobaté

Bát se, že spadnou, ale nemusíte. Jde o profíky. Jako už tradičně na všech hokejových šampionátech se i v Praze a Ostravě oblékají do kostýmů maskotů profesionální akrobaté a tanečníci z Kanady.

Právě oni pomáhají na zápasech vytvořit nezapomenutelnou atmosféru, o kterou se starají davy fanoušků ze všech zúčastněných zemí. Obrovský zájem o jednotlivé duely pomůže vytvořit nový divácký rekord, který dost možná překoná i hranici 800 tisíc fanoušků na šampionátu.

Nová Síň slávy? Svaz si pochvaluje velký zájem. Stará byla lepší, tvrdí fanoušci

Řada z nich si králíky z klobouku odnese i domů. Právě plyšáci v podobě Boba a Bobka z mistrovství jsou totiž oblíbeným suvenýrem ve fanshopu stejně jako trika a další předměty s roztomilými králíky. Největší zájem je ale přímo o postavičky – v úterý večer v pražské fan zóně se dokonce vyprodaly.

I to svědčí o obrovské popularitě zvířátek z českého Večerníčku. Králíci zkrátka baví i po devíti letech a to nejen fanoušky v ochozech, ale dokonce i zahraniční novináře. Česku se znovu daří uspořádat nezapomenutelné mistrovství, které se zapíše do paměti všech návštěvníků. Ke spokojenosti těch domácích už schází jen vybojovaná medaile.