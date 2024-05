Staroměstské náměstí v Praze v pondělí odpoledne ovládla hokejová euforie. Čeští mistři světa přivezli mezi fanoušky pohár pro vítěze šampionátu a všichni se příznivcům představili na připraveném pódiu i na střeše autobusu. Panovala výborná nálada, šampaňské i pivo teklo proudem, hráči tancovali, zpívali a dopřáli si i vítězný doutník. „To je to, co jsem si vždycky přál, když jsem byl malý kluk a hrál jsem si na ulici před barákem,“ přiznal obránce Radko Gudas.

Čeští hokejisté slaví titul mistra světa na Staroměstském náměstí. | Video: Filip Ardon

„Užívám si to maximálně, jak jen to jde. Neuvěřitelné, nejde to popsat slovy. Je to něco, co se naskytne jednou za život,“ připojil řízný obránce Anaheimu.

„Je to neuvěřitelné, opravdu. Vážíme si toho hrozně moc, lidi nám k tomu pomohli. Během těch 14 dnů k nám jejich energie došla. Jsme rádi, že jim to takhle můžeme vrátit,“ doplnil kapitán mužstva Roman Červenka, který zažil mistrovské oslavy na zaplněném Staroměstském náměstí už podruhé v kariéře.

Naposledy jako 24letý mladík pobavil otázkou na otvírák, teď ve 38 letech už bral oslavy trochu opatrněji. „S věkem už to nemůžeš přehánět. Lidi nás sem ale dotáhli, musíme jim to vrátit,“ říkal lídr týmu. Šlo se po finálovém vítězství vůbec spát?

„Já jsem spal, někdo míň, někdo víc. Já mám tu zkušenost, takže jsem si šel lehnout,“ prozradil kapitán mistrů světa.

Ze strany novinářů padla i otázka na hlavní pařmeny, kteří táhnou oslavy. Žádná jména z hráčů ale nedostali. „Máme spoustu lídrů v kabině, byla spousta lídrů i včera. Nejde říct jednoho nebo pět členů, to je týmová akce posledních pár dní,“ usmíval se Gudas.

„Neměl jsem sil na rozdávání, ale dneska je jich víc než včera, dneska jsme nemuseli hrát žádného Švýcara. Uvidíme, uvidíme,“ doplnil kladenský odchovanec k tomu, co ještě na vítěze turnaje čeká.

Hráči přijeli na náměstí krátce před pátou hodinou odpolední a ještě než vystoupali na pódium, vylezli na střechu autobusu, kde zvedali nad hlavu pohár a užívali si zaslouženou pozornost.

„Byly tam špatné nápady, že rozbijeme okno, ale nakonec jsme našli exit nahoře a vylezli jsme. Euforie, užíváme si to,“ prozradil útočník Martin Nečas z Caroliny s tím, že je hlavně rád, že nikdo ze střechy nespadl.

„Nikdo se moc nevyspal, atmosféra je neskutečná. Je vidět, že Česko se stmelilo do jedné party. Není to jenom o týmu, je to o fanoušcích a všech. Je to neskutečné,“ doplnil jeden z tahounů mužstva.

Pragano na Staromáku. Divoká oslava českých hokejistů, zničili mistrovský pohár

V jakém stavu před fanoušky dorazil? „Trošku namol jsme všichni, ale to k tomu patří. Tohle je to, proč hrajeme. Tohle je náš sen a splnil se nám tady,“ přiznal pětadvacetiletý forvard.

Čeští hokejisté se fanouškům na zaplněném Staromáku představili jeden po druhém, někteří řekli pár slov do mikrofonu, jiní alespoň na pódiu tancovali a zpívali a lili po sobě i do sebe pivo a šampaňské. Přímo z poháru pak někteří hráči zkropili bublinkami i příznivce těsně za zábranami.

Dá se ovšem očekávat, že tím oslavy zdaleka nekončí. Česko získalo titul mistrů po dlouhých 14 letech a vítězství na domácí půdě se počítá o to víc.