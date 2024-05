Na zlatém domácím šampionátu napsal skvělý příběh. Útočník Pavel Zacha, který v minulosti odmítal pozvánky reprezentace, si ve 27 letech odbyl premiéru za dospělý národní tým a po pouhých čtyřech duelech se stal mistrem světa. „Reprezentovat Česko a vyhrát je něco, nad čím přemýšlíte, i když nejedete. Mít takové štěstí, jako jsem měl já, že jsem přijel zrovna do takového týmu a takové atmosféry, je parádní. Užíval jsem si to,“ přiznal se zlatou medailí na krku bostonský forvard.

MS v hokeji, Praha: finále Česko -Švýcarsko | Foto: Deník/František Bílek

Češi odehráli ve finále proti Švýcarům velmi dobrý zápas, dlouho ale bylo znát, že proti sobě stojí asi nejlepší dva brankáři na turnaji. Až v 50. minutě propálil švýcarského gólmana David Pastrňák a vítězství na 2:0 pečetil do odkryté klece David Kämpf.

„Od začátku jsme hráli dobře, měli jsme hodně dobrý pohyb i v útočném pásmu a gólman nás zase hodněkrát podržel jako v celém turnaji. To bylo super. Pak Pasta výborný gól, ubráněných pět na šest, taky hodně důležité. Celkově jsme měli výkon na výhru dobrý,“ hodnotil po vítězství Zacha.

Utkání i celý turnaj symbolicky rozhodl právě jeho klubový spoluhráč Pastrňák, který na turnaji jako poslední z Čechů dosud nebodoval. „Střelec je výborný, na konci zblokoval střelu. Přijel pomoct týmu jakkoliv, když pak dá rozhodující gól, tak je to super. On ale odehrál výborný turnaj, teď dal asi nejdůležitější gól. Celý tým mu v tom pomohl, bylo to super,“ chválil rodák z Brna.

Po závěrečný siréně už na sebe mohl se spoluhráči naskákat a užívat si sladké pocity z výhry. „V hlavě mi trochu vyskočily i osmnáctky, kde jsme prohráli finále. Teď jsme konečně viděli svoji vlajku nejvýš, co mohla být, a mohli jsme si s kluky zazpívat v posledním zápase sezony. Je to něco neuvěřitelného,“ usmíval se Zacha.

Když sám rozhodl čtvrtfinále, emoce na sobě nedával příliš znát. Po finále na něm ovšem byla patrná velká úleva i radost. „Jsem nadšený, vždycky chcete vyhrát poslední zápas sezony a většinou je to hodně těžká věc, aby se toho dosáhlo. Teď, když to je, je to parádní. Těším se, až půjdeme do kabiny a oslavíme to tam s kluky,“ radoval se útočník Bostonu.

Do Česka přiletěl po vyřazení ve druhém kole play-off NHL, v němž Bruins nestačili na Floridu. I díky zlaté tečce ho ale neúspěch v klubu přebolel. „Když jsem tady byl první dva dny, tak jsem nad tím třeba ještě trochu přemýšlel, ale pak jak jsme začali hrát zápasy, už se na to trošku zapomnělo. Možná je lepší, že se šlo rovnou do turnaje a mohlo se začít přemýšlet nad něčím jiným. Teď jsme vyhráli poslední zápas. Super,“ prozradil Zacha.

Už po předchozích duelech si pochvaloval, jaké to je poslouchat na stadionu českou hymnu. Po finálovém večeru měl zážitek ještě silnější. „Dneska to bylo parádní, zpívalo se. Už pro mě letos není žádný zápas, takže teďka se to dá užít. Když můžete trochu vypojit a vidět fanoušky, jak tam skáčou a zpívají hymnu, to bylo parádní. Užívali jsme si to moc,“ prozradil první centr českého výběru.

S týmem se teď může těšit na bujaré oslavy. Takové Česko nezažilo už 14 let. „Těším se hodně. Teďka mám ještě trochu hlavu v tom, nevím, co se pořádně děje. Ale těším se na to a myslím, že to bude super. Jsem rád, co se tady zahrálo a co kluci odvedli na ledě,“ zářil Zacha.

Co podle byla hlavní síla výběru trenéra Rulíka? „Jak jsme hráli čtyři lajny celý turnaj. Všichni měli svůj úkol a dodrželi ho, nikdo se tam nesnažil dělat něco navíc. Pak nás gólman podržel každý zápas od doby, co jsem tady. To pomůže,“ vyjmenovával jeden z lídrů mužstva.

„Tým fungoval výborně, kluci vzali nás nové hráče, co jsme přišli. Jsem hrozně rád, že jsem mohl reprezentovat a vyhrát tady,“ uzavřel Zacha po zlaté tečce za domácím mistrovstvím.