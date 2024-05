Dlouho národní tým odmítal, jeho volání vyslyšel až letos, kdy se mistrovství světa koná v Česku. Pavel Zacha tak ve 27 letech zažil premiéru v dospělé reprezentaci a hned ve svém druhém zápase se stal hrdinou, když jediným gólem rozhodl o výhře nad USA a postupu do semifinále. „Když chcete na takové úrovni dát gól, musíte mít nějaké hráče před brankou,“ vyprávěl útočník Bostonu po poněkud kuriózní trefě.

Pavel Zacha rozhodl čtvrtfinále s USA | Foto: Deník/František Bílek

Běžela druhá třetina, Češi hráli přesilovou hru a snažili se prolomit bezbrankový stav. David Špaček vypálil tvrdě od středu modré čáry a od Pavla Zachy před brankovištěm se puk odrazil až do sítě.

„Bylo to trošku štěstí, ale když se vyhraje čtvrtfinále, je to výborný výkon. Jeden hráč to tečoval ještě trochu přede mnou, takže to šlo od něj do mě,“ popisoval Zacha rozhodující okamžik utkání.

Kam ho vůbec kotouč zasáhl? „Trochu do žeber jsem to dostal. Zabolelo to, ale dobrá bolest. Takhle bych ji bral i dál,“ přiznal brněnský rodák.

„Kromě bolesti to byla euforie, naskákali na mě hráči. Když vidíte střídačku, fanoušky, bylo to parádní. Super. Když začali kluci skákat chvíli před koncem, kdy Američani vyhodili puk na zakázané uvolnění, tak to byla věc, která už mi hodně chyběla pár let. Takhle se zaradovat na české střídačce, poslechnout si českou hymnu… To byla paráda,“ nastínil své emoce Zacha.

Díky jediné trefě zápasu si pro sebe uzmul roli hlavního hrdiny spolu s brankářem Lukášem Dostálem. „V takových důležitých zápasech, když máte takhle klidného gólmana, který to vychytá, tak se vyhrává. Skoro nepustil žádnou dorážku, z toho oni mají pak hodně šancí, protože mají hráče jako Tkachuka. On je dobrý v dorážení. Ale když mu skoro nic nevypadlo, odebral jim velkou věc ze hry,“ ocenil český forvard.

Po příletu z NHL ho nečekala nijak lehká role. V rozjetém turnaji zaujal post prvního centra, závěr play-off přitom strávil na křídle. Zatím ale zvládá předepsanou úlohu velmi dobře. „Dostat takovou šanci hned zezačátku a po dlouhé době si zahrát, je super. Každý hráč chce být v takové situaci. Já si to užívám a snažím se tomu dát co nejvíc každý zápas,“ pochvaloval si Zacha, který na pozápasových rozhovorech působil i přes postupovou radost ledově klidný.

„Jsem rád, že se vyhrálo, ale teprve v sobotu bude zápas, který rozhodne, jestli se šampionát povede výborně, nebo jenom, že jsme přešli přes čtvrtfinále. Takže to bude nejdůležitější zápas,“ prozradil.

Češi v semifinále vyzvou Švédsko, druhou dvojici vytvoří Kanada se Švýcary. Speciální duel čeká Davida Pastrňáka, který má švédskou partnerku. „Jo, to bude pikantní. Ale myslím si, že ona vždycky fandí týmu, kde je on. Tedy doufejme v to. Já myslím, že jo. Pro něj to bude super zápas proti zemi, kde hodně dlouho hrál. Podle mě bude hodně namotivovaný. Takže se těším,“ přiznal Zacha.

Sám měl na čtvrtfinále velkou část rodiny. „Bylo super, že mohli přijet. Měl jsem tady skoro všechny. Bylo to parádní. Snad budu mít čas se s nimi vidět,“ vyprávěl odchovanec brněnské Komety.

Po úspěšném čtvrtfinále už si neklade malé cíle a míří za nejvyšší metou v podobě zlata. „Jo, já si myslím, že to byl cíl od té doby, co jsem přijel. Bavili jsme se o tom. Ale vždycky je třeba se soustředit na další zápas, to je hodně důležité. Takže teď máme semifinále a musíme to vyhrát,“ upozorňoval závěrem čtvrtfinálový hrdina.