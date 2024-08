Už tři měsíce uplynuly od velkého úspěchu české hokejové reprezentace na domácím mistrovství světa a šampioni se postupně rozjeli zase do svých klubů. Vítězství hráčům poněkud zkazily jen dohady okolo slíbených prémií od hokejového svazu. Ty přitom prezident Alois Hadamczik navýšil na dvojnásobek sám krátce před startem turnaje. Nad následnou zpátečkou zůstává teď rozum stát ještě víc – Český hokej zveřejnil tiskovou zprávu, v níž mluví o rekordních výnosech za pořádání mistrovství.

„Odhadovaný ekonomický přínos pro Český hokej z letošního mistrovství světa činí přes půl miliardy korun před zdaněním,“ uvádí zástupci hokejového svazu v tiskové zprávě.

Doposud rekordním šampionátem zůstával ten z roku 2015, na který zavítalo 741 690 diváků a který vynesl 450 milionů před zdaněním. Letos se Praze a Ostravě povedlo našponovat divácké maximum na 797 727 fanoušků a to finanční na sumu přesahující půl miliardy. Získané peníze by teď měl svaz investovat zpátky do hokejového hnutí.

Vzhledem k tomu, že šampionát skončil ekonomickým, diváckým i sportovním úspěchem, zůstává ale ještě více rozum stát nad tanečky, které se odehrály kolem slíbených prémií pro mistry světa.

Dlouhá léta činila tato odměna 500 tisíc korun pro jednoho hráče, před letošním šampionátem ji ale prezident svazu Alois Hadamczik navýšil na dvojnásobek. I jako možnou motivaci před důležitým turnajem.

Jenže jak se ukázalo po šampionátu, stejných peněz se nedočkají všichni členové vítězného týmu. Kde konkrétně je problém? O tom se nyní rozepsal na sociální síti X někdejší hokejista a v současnosti televizní expert Jakub Koreis.

Podle jeho informací panuje v týmu nespokojenost s rozdílem odměny pro hlavního trenéra a jeho asistenty. Zatímco Radim Rulík si přijde na milion, jeho kolegové Marek Židlický, Jiří Kalous a Tomáš Plekanec by měli dostat jen poloviční částku.

Problémem je i odměna pro kustody, maséry a fyzioterapeuty. „Těm bylo před MS slíbeno 150 000, ale nakonec svaz rozhodl, že jim dá jen 100 000. Argument svazu byl ten, že se na kustody po turnaji stejně skládají hráči,“ píše Koreis.

„Z odměny 100 000 svaž ještě odečetl cenu za lístky na zápas, takže kustodi reálně dostali sotva polovinu z původně slíbených 150 000,“ dodává bývalý hráč Plzně, Sparty a Brna.

„Kauza není o tom, že by kustodi a spol. požadovali milion jako hráči. Ale spíš jde o princip, že svaz má potřebu po úspěšném zlatém MS krátit předem domluvené odměny,“ shrnuje Koreis celou aféru.

Nejede o první kontroverzní rozhodnutí

Na prezidenta svazu Aloise Hadamczika se kvůli ní sesypala kritika hokejových fanoušků. „A pak se máme mezinárodně prezentovat a plácat se po ramenou a říkat si, jací jsme borci a jaká jsme hokejová velmoc, když ani nedokážeme plnit sliby a ocenit lidi, kteří na tomhle úspěchu mají velký podíl. Dokud z hokeje nevymizí tihle „bafuňáři“ budeme se dál točit v kruhu,“ posteskl si jeden z nich.

Pravdou je, že se nejedná o první kontroverzní rozhodnutí hokejového šéfa Hadamczika. Veřejnost zaskočil už rozšířením juniorské soutěže, následně slíbil vítěznému juniorskému týmu výjezd na NHL. U slibu ale zůstalo, mladí hokejisté Třince se museli spokojit s výletem na mistrovství světa v Praze.

S nepochopením fanoušků se setkalo i rozhodnutí zrušit dosavadní Síň slávy českého hokeje a přesunout ji z Galerie Harfa do menších prostor v ulici Nekázanka v centru Prahy. Přestože zástupci svazu ji nazývají „chrámem českého hokeje“ u fanoušků se takového nadšení nedočkala. Za první týden během mistrovství ji navštívilo 1500 lidí.