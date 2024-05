Na domácím šampionátu si zahrál v roce 1985, kdy Československo po nevydařené přípravě dokráčelo až ke zlatým medailím. Letošní šampionát sleduje Jiří Hrdina jen jako fanoušek. Po mistrovství osmnáctiletých už mu odpadly i povinnosti skauta týmu NHL. „Už se sem chodím jenom bavit. Skautský pohled ale úplně vypnout nejde,“ přiznává trojnásobný vítěz Stanley Cupu, jenž dnes spolupracuje s Dallasem.

Jiří Hrdina | Foto: MS IIHF v ledním hokeji 2024

Co jste říkal na první zápas české reprezentace na mistrovství?

Zápas určitě splnil to, co jsem od toho očekával. Finové velmi dobře bránili, byli takticky velmi dobří, takže mi bylo jasné, že gólů v zápase moc nepadne, což se nakonec splnilo. Jsem moc rád, že to kluci zvládli i v nájezdech a vyhrálo se aspoň na penalty. Dva body budou do skupiny hrozně důležité kvůli tomu, s kým se pak potkáme ve čtvrtfinále. Cenil jsem si hlavně, že do toho kluci opravdu dali srdce a hráli naplno. V takových utkáních to ani jinak nejde, navíc je hnali diváci. Zápas jsem si užil, bylo to skvělé.

Mohla díky výhře z hráčů spadnout nervozita?

Myslím, že určitě. Pro tým to bylo strašně důležité vítězství, speciálně když to došlo až do penalt. Byla by hrozná smůla a depka pro tým, kdyby se Finům povedlo dát třeba dvě minuty před koncem gól. Nějaké šance tam byly. Teď už si to budou víc užívat a nebudou mít v hlavě strašáka v podobě porážky v prvním zápase.

Navíc tam byl neuznaný gól, takže by porážka asi mrzela o to víc…

To jsou ta kdyby, to k tomu patří. Vidíme ve fotbale, jak zařízli Bayern Mnichov. VAR jak ve fotbale, tak v hokeji dělá někdy divy. Já si myslel, že to byl regulérní gól, ale když jsem si to pouštěl zpětně ze záznamu, jak to kluci rozebírali ve studiu, tak to asi posoudili správně.

Vypíchl byste výkon nějakého hráče? Hodně se mluvilo o brankáři Lukáš Dostálovi.

Určitě, na Lukáši Dostálovi je to postavené. Bez vynikajícího gólmana dneska žádný tým nemůže v těchhle velkých soutěžích dosáhnout úspěchu. Všichni tři gólmani jsou na světové úrovni, v tom máme obrovskou výhodu. Doufejme, že bude držet dál.

Sestřih zápasu ČR - Finsko:

Překvapilo vás, že trenéři zvolili jedničkou právě Dostála?

Říkal jsem si, že to bude mezi Petrem Mrázkem a Lukášem Dostálem, a myslel jsem si, že nakonec zvolí Lukáše. Petr Mrázek měl taky skvělý rok, ale Lukáš Dostál měl možná malinko lepší čísla. Je to ale jedno, jestli bude chytat jeden, nebo druhý.

Co jste říkal před mistrovstvím na nominaci českého výběru?

Nominace mě možná trochu překvapila v tom, že trenéři nakonec nechali doma hráče, kteří už za sebou měli něco i v NHL. To bylo jejich rozhodnutí, věděli o hráčích nejvíc a viděli je v přípravných zápasech. Nemám nárok to komentovat.

A jak vidíte české šance?

Vždycky je to o zápase ve čtvrtfinále. Podle toho, s kým budeme hrát a jak se to povede, nebo nepovede, podle toho se bude hodnotit celé mistrovství. Doufám, že čtvrtfinále vyjde a všichni budeme spokojení.

Teď čeká Rulíkův výběr Norsko. Co od zápasu očekáváte?

Dobré je, že jsme s Finy hráli první zápas a nebylo to obráceně. Norové jsou taky urputní, ale kvalita je trošku jinde. Tentokrát si hráči budou moct dovolit trošku víc v ofenzivní části a doufám, že budou padat nějaké góly a střelci, které tam máme, se budou moci chytit a půjde jim to i dál.

Zlato i díky fanouškům

Vzpomínáte na domácí mistrovství, které jste zažil?

Zažil jsem jediné v roce 1985 a to jsme vyhráli. Na to samozřejmě vzpomínám velice rád. Stejně jako v pátek nás lidi hnali, a i když jsme hráli proti Sovětskému svazu, který měl skvělý tým s neuvěřitelnou první lajnou, tak jsme byli schopní je ve finálové části porazit. Bylo to i díky tlaku lidí, kteří nás hnali dopředu. Bylo to hodně podobné s pátkem.

Jak se změnila show pro fanoušky od vaší doby?

V té době nic takového nebylo, i přesto jsme si to taky užili svým způsobem. Fan zóny a věci okolo, to je prostě parádní. Atmosféra je famózní, je tu skoro 18 tisíc lidí a ženou kluky dopředu. Český fanoušek je hodně hlasitý, není to jako v Kanadě a Americe, kde většinou komentátor zápasu musí fanoušky vyvolávat a dávat jim pokyny, co mají křičet. Tady je to celkem jednoduché, tady divák žene kluky na ledě dopředu svým povzbuzováním.

Můžete z vlastní zkušenosti potvrdit, že je na domácím šampionátu větší tlak?

Tlak je určitě větší na domácí tým, to je klasika. Najednou se ti začnou ozývat kamarádi, se kterými jsi nemluvil pět let, a všichni chtějí lístky. Tlak je. Kluci jsou ale profíci a umějí se od toho oprostit a připravit se na utkání, aniž by to na ně mělo velký vliv.

Radim Rulík zažívá první mistrovství v pozici hlavního trenéra hned doma. Je to pro něj náročnější?

Radim je velmi zkušený kouč, který už má něco za sebou, takže si nemyslím, že je na něj nějak velký tlak. Naopak si myslím, že největší tlak už má za sebou nominací. Když jsem viděl tiskovou konferenci, tak tam nebyl úplně ve své kůži, což je celkem pochopitelné. Všichni to ale zvládli v pohodě a teď už se soustředí na příští soupeře.

Chtěl byste, aby vypadl z play-off v NHL Pastrňák s Nečasem, aby pomohli týmu?

Jsou to kluci, se kterými se znám, takže jim přeju, aby ve Stanley Cupu došli co nejdál. Je to tam ještě otevřené. Být dole 1:2 nebo i 1:3 pořád neznamená, že je něco rozhodnutého. Vždycky to můžou vrátit zpátky.

Carolina prohrává už 0:3…

Tam bych asi věřil, že už je možná rozhodnuto. Rangers mají letos fakt skvělý tým. Na soupisce jsou pořád tři volná místa a Nečas by určitě pomohl. Hlavně v gólech.