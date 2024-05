Ještě před startem hokejového mistrovství světa pobouřila české fanoušky informace o ceně piva ve fan zónách před arénami. 110 korun za půllitr plzeňského piva přišlo řadě z nich jako příliš. Přímo na místě ale žádné protesty nezaznívají – ve vymezeném prostoru před pražskou arénou potkáte velkou část fandů s kelímky v rukou a příznivci domácího týmu i těch zahraničních se shodují, že cena je v pořádku. Co všechno si fanoušci můžou ve fan zóně i přímo v aréně ještě dopřát k jídlu a k pití?

Fanoušci se v sobotu bavili na různých místech v Praze. | Video: Deník/ Radek Cihla

Půllitr plzeňského piva za 110 korun, za kelímek navíc stovka jako vratná záloha, nápoje jako Coca Cola, Sprite nebo Fanta za 80 korun, voda za pade a alkoholické koktejly od 139 do 175 korun. Taková je nabídka nápojů v oficiální fan zóně před pražskou arénou, kde hraje své zápasy mistrovství světa i česká hokejová reprezentace.

Přestože cena piva vzbudila ještě před startem šampionátu pořádný rozruch, po vymezeném prostoru brouzdá velká část lidí s kelímky v rukou.

„Pivo je velmi dobré, fan zóna je velká a je to tu super. V porovnání s finskými cenami je to v pořádku. Nemůžu si na ceny stěžovat,“ svěřil se Deníku jeden z finských fanoušků před pondělním duelem Suomi s Norskem.

„Milujeme pivo, je to podobný ležák, jako máme u nás ve Finsku. Ceny jsou v pořádku, Finsko je oproti tomu velmi drahé. Takže my jsme spokojení,“ připojil jeden z jeho krajanů.

Podobně to viděli s cenami za občerstvení i fanoušci jejich soupeře z Norska. „Dali jsme si mojito a bylo velmi dobré. Na prvním zápase jsme si v aréně dávali pivo a taky bylo dobré. Ceny jsou v pořádku, jsou přiměřené,“ prohlásil norský pár před pondělním zápasem.

Podobný názor s nimi sdíleli i fanoušci domácího Česka, které jsme oslovili. „Podpořili jsme náš národní klenot, což je pivíčko, navíc Plzeň. Jsme s tím absolutně v pohodě. S kamarádem jsme byli na mistrovství světa už párkrát i jinde, takže musím říct, že cena je úplně v pohodě,“ mínila dvojice domácích příznivců.

„Lidi, co tady prskají, ať se jedou podívat třeba do Dánska. Když to člověk vezme z druhé strany, tak kdyby tady bylo pivo za dvě eura, tak by jim cizinci utrhali ruce a zbourali by to tu. Jestli s tím někdo má problém, může jít za roh a dát si třeba Braník,“ doplnili.

Burger? Nic moc

Zatímco s nápoji a jejich cenou panovala spokojenost, s jídlem ve fan zóně už to bylo horší. „Bohužel jsme jídlo zkoušeli. Hrozné. Měli jsme burger s trhaným masem. Říkal jsem si, že je to škoda, máme tady daleko víc lepších restaurací. Kdyby tady byly různé podniky a ne jen jedna firma, která si to vzala pod sebe a vaří na tom, bylo by to o dost lepší,“ podělil se o svůj názor jeden z českých fanoušků a za pravdu mu dal i další návštěvník z Finska.

„Pivo je moc dobré, ale jídlo tak dobré nebylo. Měl jsem malý burger a nebylo to nic moc,“ svěřil se.

Za zmiňovaný burger ve verzi slider si ve fan zóně před stadionem účtují 185 korun. Za klobásu fanoušci zaplatí 125 korun a za dva kousky grilované kukuřice 85 korun. Občerstvit se ale diváci můžou i přímo v aréně, kde je nabídka odlišná.

„Arénu si pronajímáme i s provozovatelem občerstvení,“ prozradil ředitel oddělení marketingu v rámci organizačního týmu Martin Pešta s tím, že příjmy z jídla a pití na stadionu nejdou pořadatelům.

Na čem si tedy fanoušci můžou pošmáknout přímo na tribunách? 0,4 litru piva Staropramen stojí 90 korun, za slazené nealkoholické nápoje diváci zaplatí 80 korun a za dvě deci vína 140 korun. Z jídel je k mání klobása, hot dog, nachos nebo kuřecí nugetky – všechno za 110 korun. Za popcorn zaplatí fanoušci korun 90 a za hranolky ještě o desetikorunu méně.

Lidé, kteří míří na šampionát, mají ale i jiné možnosti, jak se občerstvit. Pražská aréna přímo přiléhá k obchodnímu centru Galerie Harfa, kde je vedle supermarketu i řada restaurací. Před obchodním centrem navíc vyrostly stánky malých pivovarů Cobolis, Hostivar a Kolčavka, kde si na své přijdou milovníci řemeslných piv. Za jedno zaplatí od 70 do 120 korun a na výběr budou mít klasické ležáky i piva typu Ale.