Hokejisté Spojených států amerických si výhrou nad Lotyšskem (6:3) zajistili druhé místo v ostravské skupině a ve čtvrtfinále mistrovství světa je čeká pikantní bitva s domácími Čechy v čele s hvězdami NHL Pastrňákem, Zachou a Nečasem. Zámořský tým zároveň pomohl k postupu do vyřazovacích bojů Slovensku. Americký drsňák a kapitán Brady Tkachuk po posledním utkání překvapil dojemným gestem směrem k tragicky zesnulé slovenské legendě Pavolu Demitrovi.

Americký kapitán Brady Tkachuk (vlevo) v utkání se Slovenskem | Foto: Deník/Petr Kotala

Nebýt Američanů, Slováci by sledovali boje o medaile na mistrovství světa jen u televize. Šampionát, ke kterému se upínají více než jindy, by pro ně skončil fiaskem. Ambiciózní tým posílený borci z NHL totiž nezvládl závěrečný zápas se Švédskem (1:6) a do čtvrtfinále tak proklouzl ze čtvrtého místa jen díky vítězství USA nad Lotyšskem.

USA porazily Lotyšsko a poslaly Slovensko do čtvrtfinále MS:

Zdroj: Youtube

Útočník Brady Tkachuk byl rád, že díky Američanům prošlo do čtvrtfinále právě Slovensko. K východoevropské zemi ho pojí osobní pouto. Jeho otec totiž válel na přelomu milénia v St. Louis v jedné lajně s Demitrou, který se stal rodinným přítelem. Slovenská ikona zemřela při letecké tragédii hokejistů Jaroslavle. Před 13 lety byli palubě i Češi Jan Marek, Josef Vašíček a Karel Rachůnek. Tkachukovi na Demitru stále vzpomínají.

Rozuměli si na ledě i mimo něj

„Pamatuju si ho jako malý kluk. Chodil se koukat na tréninky, kde jsme bruslili já a můj bratr Matthew. Bylo to od něj krásné gesto. Můj otec ho zbožňoval a viděl jsem, jak ho jeho úmrtí zasáhlo,“ líčil Tkachuk a výhru, na které se podílel gólem, věnoval Slovákům. „Z globálního hlediska mohu vítězství určitě věnovat Pavolovi a jeho zemi.“

Párkrát jsem nevěděl, kam jet, přiznal Zacha po debutu na MS. Užil si atmosféru

Před utkáním dostal Tkachuk vzkaz od svého otce, který mu připomněl, jak moc Slováci zbožňovali Demitru. „O Pavolovi si často povídáme. Byl to jeden z nejlepších kamarádů máho otce. Stále pro něj hodně znamená přátelství, kterou spolu měli. Takové blízké přátelství mezi Američanem a hráčem z druhého konce světa nebývalo zvykem. Rozuměli si spolu na ledě i mimo něj.“

Nostalgie ale teď půjde stranou. USA vyzvou v utkání pravdy Čechy, které ve čtvrtečním čtvrtfinále (začátek 20:22) požene vyprodaná O2 arena. „Nyní se plně soustředíme na úspěch amerického týmu,“ řekl kapitán Američanů, kteří v loňském čtvrtfinále vyřadili právě Česko.