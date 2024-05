Čeští hokejisté jsou v semifinále domácího mistrovství světa. Hlavními hrdiny úspěšného čtvrtfinále se stali Pavel Zacha, který vstřelil jediný gól zápasu, a stoprocentní brankář Lukáš Dostál. Velký podíl na výhře a postupu měl ale i tvrďák Radko Gudas, který od začátku ostře šel po hlavní americké hvězdě Bradym Tkachukovi, kterého ve výsledku dokázal vymazat. K tomu si pomohl nejrůznějšími chvaty. „Vypadá to, že Radko Gudas se snažil uškrtit Bradyho Tkachuka,“ všiml si i kanadský novinář Steven Ellis.

MS v hokeji, Praha: Česko - Dánsko 7:4 | Foto: Deník/František Bílek

Gudas každopádně zvládl svoji roli velmi dobře. Sám vyloučený nebyl a kapitána amerického týmu dokázal udržet na uzdě. „Neměl jsem v plánu, že ho budu od začátku pošťuchovat, ale když na mě přijede, tak je to jasný. To si ho vždycky užiju. Už mi vyhrožoval, že se v zimě popereme. Klasika,“ vyprávěl po utkání vousatý obránce.

Na velké multimediální kostce nad ledem dokonce v jednu chvíli běžel sestřih hitů a pošťuchovaček, které Gudas s kapitánem Ottawy v průběhu zápasu měl. Český bek v tu chvíli jen seděl na lavičce s úsměvem na tváři.

Oba známí provokatéři mezi sebou pak prohodili několik slov při odchodu z ledu. „Pokecali jsme si o létě, jaké bude. Ne, nebudu tohle moc rozebírat,“ uvedl Gudas před novináři.

Klíčem k úspěchu bylo i to, že Gudas, který v úvodu turnaje sbíral relativně hodně trestných minut, už dokázal najít potřebnou hranici svých zákroků. „Je to těžší než v NHL, pravidla tu jsou trošku jiná. Na začátku jsem s tím měl problém a furt hledám tu linii, ale myslím, že posledních pár zápasů jsem se ukáznil a tým už tolik neoslabuju,“ pochvaloval si řízný obránce.

Sám si v předchozích sezonách zahrál s Tkachukovým bratrem Matthewem za Floridu. „Na ledě je to něco jiného než mimo něj. Znám jeho bráchu, je to super kluk. takže vím, že i on je super chlap. Na ledě ale nikdo nezná bratra. Jdeme do sebe a nedarujeme si ani centimetr navíc. Oba jsme dneska udrželi nervy, takže dobrý zápas nás obou,“ ocenil Gudas.

Jeho souboje s americkou hvězdou okamžitě začaly kolovat sociálními sítěmi. Gudasův neortodoxní chvat před českou brankou sdílel na svém profilu i populární hokejový podcast Spittin‘ Chiclets.

Gudasovu tvrdou hru opěvují na sociálních sítích i fanoušci. Vtípek si neodpustil ani bývalý prvoligový fotbalista Zdeněk Folprecht, který byl na zápase jako divák a na síti X sdílel fotku Radka Gudase s jeho sestrou Karolínou a popiskem „Sourozenci s největším počtem hitů.“ Karolína Neuvirthová je totiž úspěšnou zpěvačkou.

Když se ale dají všechny legrácky stranou, Gudasův přínos pro tým oceňují i jeho spoluhráči. „Gudy to odehrál výborně, mám dojem, že vyhrál většinu osobních soubojů. Rozehrával puky. Vyhrál jednoznačně,“ vyprávěl střelec vítězné branky Zacha.

„Gudy se o Tkachuka postaral. Nebylo to nic hrozného. Gudy tam s ním párkrát něco měl, my jsme se snažili soustředit na sebe,“ doplnil kapitán týmu Roman Červenka.

A svého soka pochválil po utkání i sám lídr amerického výběru. „Je to jeho styl, rozumím mu. Mám to podobně. Asi mu to zafungovalo, patří mu kredit, hodně dnes týmu pomohl,“ prohlásil Tkachuk v pozápasových rozhovorech.