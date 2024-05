V samostatné české reprezentaci odehrál David Výborný 219 zápasů, blíží se mu už jen bývalý obránce Petr Čáslava s 201 starty. Tuto elitní společnost by ale už v sobotu večer měl rozšířit kapitán národního týmu Roman Červenka. Utkání proti Norsku bude jeho startem s pořadovým číslem 200. „Musí to pro něj být pocta. Klobouk dolů. Myslím si, že můj rekord překoná. A hned o několik zápasů,“ svěřil se Výborný.

Kapitán David Výborný (vpravo) a Václav Prospal se zlatou medailí z MS ve Vídni. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/Samuel Kubáni

„Musí se sejít zdraví a dlouhodobá výkonnost hráče, což Červus má. Je důležité, aby se vám vyhýbala zranění, která hokej přináší, a nějaké další okolnosti. Kluci, kteří hrají v NHL a dostávají se do play-off, to asi nikdy nedokážou,“ zamyslel se rekordman samostatné české reprezentace David Výborný.

Během kariéry oblékl dres národního týmu hned 219x a zapsal 44 branek. I díky tomu je majitelem pěti zlatých, jedné stříbrné a dvou bronzových medailí z mistrovství světa. V tomto ohledu už ho osmatřicetiletý Červenka pravděpodobně nepřekoná. Současný kapitán výběru Radima Rulíka má ve své sbírce zatím „jen“ jedno světové zlato a dva bronzy.

Prvenství v počtu startů si ale Červenka klidně může uzmout pro sebe. Proti Norsku dosáhne na rovné dvě stovky a před sebou pořád bude mít pět utkání ve skupině a ještě případné čtvrtfinále, semifinále a medailové boje. Výkonnost na ukončení kariéry mistr světa z roku 2010 rozhodně ještě nemá, vždyť ve Švýcarsku posbíral ve 47 zápasech 40 bodů. Klidně tak může být oporou národního týmu i v dalších letech.

„Ať to Červus klidně vyhraje, v tomhle nejsem ješitný. Mně stačí, že mám pět zlatých,“ usmíval se Výborný.

David VýbornýZdroj: MS IIHF v ledním hokeji 2024

Který svůj úspěch řadí v bohaté sbírce nejvýše? „Asi Vídeň v roce 1996. Byl jsem tam poprvé, hned jsme vyhráli a na medaili se čekalo 11 let,“ ohlíží se někdejší opora národního týmu.

Návrat k hokeji

Teď ve 49 letech už si hokej užívá jen jako fanoušek. Po konci kariéry tomu tak ale vždy nebylo. „Poté, co jsem skončil kariéru, jsem nechodil hrát a ani jsem na hokej nekoukal. Trvalo to asi čtyři pět let. Hokej mě vůbec nebavil, chodil jsem místo toho radši boxovat. Teď kolem padesátky se to zase vrací,“ prozradil.

První zápas reprezentace na domácím šampionátu si užil. „Akorát jsem se vrátil z Říma, byl jsem už trošku unavený, ale byla to krása. Kluci hráli neskutečně oproti zápasům v Brně. Klobouk dolů. Viděl jsem větší nadšení, hráli super z obrany a Finy k ničemu nepustili. Moc nepamatuju zápas, v němž se Finové nedostávali do šancí,“ ocenil Výborný.

Sám Výborný zažil domácí šampionát v roce 2004, kdy se mistrovství poprvé konalo v pražské O2 areně. „Mistrovství bylo deset dní super a pak nás jedna zpackaná třetina stála medaili. Mistrovství světa doma je vždycky specifické,“ přiznal bývalý kapitán reprezentace.

Týmu okolo Romana Červenky teď bude přát, aby se podobnému osudu vyhnul a došel až k vysněné medaili.