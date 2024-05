Už víc jak týden utekl od otevření nové Síně slávy českého hokeje v centru Prahy v ulici Nekázanka. Jak si zatím vede? Za prvních sedm dní navštívilo připravenou expozici 1500 návštěvníků a hokejový svaz si pochvaluje obrovský zájem. Samotní návštěvníci ale tak nadšení nejsou – nepříjemně je překvapila rozloha nové síně i ceny vstupného. „Na Harfě to bylo lepší,“ zaznívá opakovaně od návštěvníků nové výstavky.

Slavnostní otevření nové Síně slávy Českého hokeje | Video: Filip Ardon

„Za pouhý týden si cestu do pražské Nekázanky, kde má síň své sídlo, našlo téměř 1500 návštěvníků. To dokazuje obrovský zájem o historii tohoto sportu a jeho nejvýznamnější osobnosti,“ píšou v tiskové zprávě zástupci hokejové svazu. „První týden po otevření nové Síně slávy českého hokeje byl velmi úspěšný. Cestu na novou výstavu českého hokeje si našlo zhruba dvojnásobek návštěvníků oproti našim původním předpokladům,“ doplnil manažer Síně slávy Bedřich Ščerban.

Největší návštěvnost byla podle zástupců svazu v průběhu víkendu po začátku mistrovství světa, kromě českých a slovenských fanoušků pak na hokejovou exhibici zavítala i řada zahraničních návštěvníků.

Okolo úterního poledne v den zápasu Čechů s Kanadou byla situace poněkud jiná. Do Síně slávy postupně mířily skupinky návštěvníků, naprostá většina ale v českých dresech a dalších proprietách, jen jednou zazněla od odcházejícího páru němčina.

A ohlasy na novou výstavku? „V přechozí Síní slávy jsme nebyli, sem jsme se chtěli podívat, protože je to na nových místech. A je to docela dobré. Říkám narovinu, že jsem možná čekal, že to bude trošku větší, než to je. Jinak je zajímavé se na ty věci podívat,“ komentoval svoji návštěvu jeden z fanoušků, který vyrazil do Síně slávy s partou kamarádů. „Se vstupným nemám problém,“ dodal k ceně lístků, která je v základu nastavená na 250 korun.

Další návštěvníci už ale jeho názor nesdíleli. „Cenu asi ani komentovat nebudeme,“ prohlásil další z návštěvníků, který vzal s sebou na expozici i své dva syny. „Nebylo to špatné, byli jsme už v Harfě, ale tam to bylo lepší. Bylo tam víc vyžití pro děti, to tady chybí,“ dodal na konto různých trenažerů, na nichž si lidé v předchozí Síni slávy mohli vyzkoušet hokejové dovednosti.

Podobný názor sdíleli i další návštěvníci nových prostor v Nekázance. „Jsem docela zklamaný, čekal jsem víc. Syn byl ve staré Síni slávy a pochvaloval si to víc,“ říká další návštěvník. Co konkrétně mu se synem v nové expozici chybělo?

Neadekvátní poměr cena - výkon

„Byly tam k tomu různé aktivity. Jsme ale rádi, že to tu aspoň v nějaké podobě stále máme,“ prozradili. S cenou vstupného však úplně spokojení nebyli. „Poměr cena – výkon nám nepřijde adekvátní,“ nechali se slyšet.

V nové Síni slávy návštěvníky nejvíc lákají exponáty z nejstarších ér hokeje. „Je zajímavé vidět historické věci. Hrávali hokej v nějakých svetrech, viděli jsme staré brusle, výstroj Dominika Haška je samozřejmě taky zajímavá. Celkově mě zaujaly hlavně starší věci,“ nechal se slyšet jeden z fanoušků, který poté zamířil na zápas Česka s Kanadou.

„Rádi se podíváme na to, v čem se hrálo dřív. Víc tam toho na výběr moc není. Když jdete s dětmi, tak čekáte, že tam bude spíš něco pro ně,“ doplnil další z návštěvníků.

Nová Síň slávy na Nekázance tedy zatím budí rozporuplné reakce. Zástupci svazu jsou s návštěvností spokojení, ale lidé, kteří byli v minulosti na Harfě, vzpomínají spíš na starou expozici. Koneckonců všichni fanoušci hokeje se můžou jít podívat na vlastní oči. Síň slávy má otevřeno od úterý do neděle od 11 do 19 hodin. „Artefakty v Síní slávy se budou průběžně obměňovat a nadále rozšiřovat tak, aby zde vždy byly k vidění nové a zajímavé exponáty, abychom stále udrželi zájem fanoušků,“ láká Ščerban lidi k opakované návštěvě.