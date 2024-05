Na hokejové mistrovství světa v Česku přivezli Švédové neskutečně našlapaný tým. V základní skupině parta kolem kapitána Erika Karlssona neztratila ani bod, inkasovala jen devětkrát v sedmi zápasech a ve čtvrtfinále vyřadila Finsko. Jenže v semifinále narazili seveřané na domácí výběr a po výprasku 3:7 si museli spravit chuť ziskem bronzové medaile proti Kanadě. „Prohráli jsme jeden zápas z deseti. Obvykle je to opravdu dobrá vizitka, ale prohráli jsme zrovna v semifinále,“ ohlížel se po vítězství 4:2 hvězdný obránce Victor Hedman za celým turnajem.

MS v hokeji, Praha: Kanada - Švédsko. Victor Hedman v obětí se svým klubovým parťákem Nickem Paulem. | Foto: Deník/František Bílek

Švédové patřili mezi hlavní favority turnaje – do Ostravy a následně do Prahy přivezli výběr našlapaný hvězdami z NHL. Jenže na český výběr to nestačilo. Češi sice proti skandinávskému týmu dvakrát ztráceli, ale nakonec brali vysokou výhru 7:3.

„Včerejšek je včerejšek, dnešek je dnešek. Nemůžeš změnit, co se stalo včera. Je to jeden z těch turnajů, kde rozhoduje jeden zápas,“ krčil rameny Hedman.

Možná i kvůli zklamání ze semifinálové porážky se souboj o třetí místo rozjížděl pomaleji, pak ale Švédi odskočili do vedení po zásahu Carla Grundströma. Jenže Kanada v prostřední části rozdíl smazala a ve třetí části vývoj otočila.

Zápas zklamaných pro Švédy. Po výhře nad Kanadou odvážejí z Prahy bronz

„Jsem pyšný, jak jsme se odrazili po včerejšku. Je náročné hrát pět zápasů v sedmi dnech a jsem super pyšný na to, jak jsme se dokázali vrátit, když jsme prohrávali 1:2. Měl jsem pocit, že potom už jsme převzali kontrolu nad zápasem,“ hodnotil urostlý bek Tampy Bay.

„Když dali na 1:2, tak jsme měli opravdu dobré šance. První třetina byla naše, ve druhé vyrovnali, takže pro nás bylo dobré, že ve třetí jsme dokázali najít cestu zpátky do zápasu, když dali na 1:2,“ dodal k průběhu zápasu.

Najít motivaci po prohraném utkání s Českem podle něj nebyl problém. „Není to jenom o nás, je to o naší celé zemi, o lidech, kteří sem přiletěli nás podporovat, a o lidech, kteří to sledovali doma. Už kvůli nim musíme každý večer podávat co nejlepší výkony. Navíc je to náš poslední zápas v tomhle složení. Nikdy nevíte, jestli některé kluky ještě uvidíte a zahrajete si s nimi v týmu. Musíte si to užít,“ vyprávěl dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Nečas zastínil Pastrňáka, hraje i o svoji budoucnost. Za mořem je o něj zájem

Švédsku se na šampionátu skutečně sešla extrémně silná sestava. V bráně Ersson a Gustavsson, v obraně Karlsson, Hedman, Dahlin, Brodin a Pettersson, v útoku pak Eriksson Ek, Kempe, Raymond nebo Burakovsky. Co jméno, to výrazná tvář NHL.

„Bylo skvělé s nimi být v šatně. Udělal jsem si tu spoustu nových kamarádů mezi hráči, se kterými jsem nehrál ani se s nimi nepotkal. I kvůli tomu jsou tyhle turnaje zábavné. Osm měsíců z roku hrajete se svými spoluhráči, ale pak přijedete sem a najednou musíte zapadnout do jiného týmu a najít svoji roli. Musíte se rychle adaptovat. Kluci odvedli skvělou práci, aby nám pomohli se adaptovat. Vytváří to mezi námi silná pouta,“ pochvaloval si Hedman.

Ve finále bude mít svého favorita v českém výběru. „Budu přát Palymu (Ondřeji Palátovi) a Ruttsovi (Janu Ruttovi), i když vím, že Rutts dneska nebude hrát. Moje pozornost bude upřená na Palyho, doufám, že vyhraje,“ prohlásil třiatřicetiletý obránce na konto svých bývalých parťáků, s nimiž slavil vítězství ve Stanley Cupu.

V Česku vyhrál hokej, chválil šéf IIHF šampionát. Fanoušci jsou neuvěřitelní

Podobné oslavy, jako zažil tenkrát v Tampě, se po zisku bronzu konat nebudou. „Oslava medaile? Ne. Budeme mít týmovou večeři a budeme oslavovat, že jsme ještě jednou takhle pohromadě. Potom pojedu domů za dětmi,“ prozradil Hedman.

Stihl si spolu s týmem užít něco z krás České republiky a Prahy? „Z Prahy ne, sotva jsme sem přijeli. V Ostravě jsme ale měli pár volných dnů, kdy jsme hráli golf a byli v pár dobrých restauracích na týmových večeřích. Bylo to fajn,“ uzavřel obránce stříbrného Švédska.