Bez Velké Británie bude příští rok mistrovství světa v ledním hokeji, které společně uspořádají Švédsko a Dánsko. Rozhodla o tom porážka Britů od Norska 2:5. Blízko velkému překvapení byli Francouzi, kteří dlouho drželi nerozhodný stav proti favorizovaným Švédům, nakonec ale prohráli 1:3.

Britové neuspěli ani v klíčovém boji o záchranu, když proti Norům ztráceli tři branky už po třinácti minutách. Seveřané pak už neměli sebemenší problém náskok proti vcelku neškodnému soupeři uhájit. Dvěma góly se v norském dresu blýskl Eskild Bakke Olsen, třemi kanadskými body se na definitivním razítku na sestup Britů podílel Michael Brandsegg-Nygard.

Norové se díky výhře ve svém posledním zápase ve skupině i na šampionátu dostali na šest bodů, Británie zůstala i po šestém duelu na nule.

Velká Británie po prohře s Norskem sestupuje:

Jestli někdo čekal v zápase Švédů proti Francouzům brankové hody, zejména ze strany hokejistů Tre Kronor, musel být zklamán. Na první přesnou trefu se totiž čekalo téměř polovinu zápasu, a byť se o ní postarali favorizovaní Severoevropané, dlouho se z vedení neradovali.

O necelou minutu a půl později totiž na gól Lucase Raymonda odpověděl Charles Bertrand a zadělal na senzaci. Houževnatí Francouzi udrželi remízový výsledek do úvodu třetí části, kdy dal vítězný gól Erik Karlsson. Naděje Francouzů na bodový zisk ale držely takřka do úplného závěru. Až čtyři vteřiny před konecm třetí třetiny dal na 3:1 do prázdné klece Andre Burakovsky.

Švédi to s Francií neměli snadné:

