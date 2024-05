Čeští hokejisté si připsali další body do tabulky pražské skupiny na mistrovství světa v ledním hokeji. Po divokém průběhu porazili soupeře z Dánska 7:4.

MS v hokeji, Praha: Česko - Dánsko | Foto: Deník/František Bílek

Dánové skórovali jako první, když se na konci 19. minuty prosadil v přesilovce Christian Wejse, už o 58 sekund později ale vyrovnal obránce Jan Rutta. V úvodu druhé třetiny odskočili Češi do dvougólového vedení zásluhou Jakuba Fleka a Lukáše Sedláka, před druhou přestávkou snížil Patrick Russell.

Češi porazili Dány v divoké přestřelce:

Zdroj: Youtube

Oscar Moelgaard sice ve třetí části vyrovnal, ale pak Češi čtyřmi góly definitivně rozhodli. Prosadili se Tomáš Kundrátek, Dominik Kubalík, Matěj Stránský a Ondřej Palát. Na 4:6 snižoval Nathias From.

Dalším soupeřem národního týmu bude v pátek Rakousko, utkání začne ve 20:20.

Úvodní minuty příliš vzruchu nepřinesly, ale v sedmé minutě se dostal do velké šance kapitán Červenka. Při zakončení trpělivě čekal na správný moment ke střele, nakonec ho našel, ale do jeho rány stihl vložit hůl Nicholas B. Jensen. Na druhé straně zahrozil From.

Na konci 11. minuty pálil Kempný - gólman Dichow byl připravený. Bez přípravy neuspěl ani o chvilku později Špaček. Následně hráli Češi takřka celé dvě minuty pět na tři, několikrát pálil Kubalík, štěstí zkusil i Krejčík, ale Dánové odolali.

Po faulu Kempného v 19. minutě jim pak stačilo 33 sekund, aby svou první přesilovku využili, do vedení je poslal Wejse. Jen 7,9 sekundy před koncem úvodní třetiny se však ujalo Ruttovo nahození a bylo vyrovnáno.

Druhá třetina v české režii, pak přišlo drama

Druhá třetina se hrála pod taktovkou Rulíkova výběru. Hodně k tomu napomohly dvě gólové trefy. Nejprve vlétl do pásma Dánů rychlík Flek a zakončil na bližší tyčku, puk se sice rychle odrazil ven z branky, ale bylo zřejmé, že se tak stalo od zadní konstrukce a překročil čáru.

Jen 99 sekund nato Seveřané až příliš spoléhali na odpískání zakázaného uvolnění, ale puku za jejich brankou se zmocnil Kaše, oklamal Dichowa pohybem, místo objetí branky vyzval skvělou zpětnou přihrávkou Sedláka, jenž si našel mezi dvěma soupeři místo na zakončení a zvýšil už na 3:1.

Na dánskou branku se pak valila vlna za vlnou, na střely na branku dominovali Češi ve druhé části 16:6, ale další šance zůstaly nevyužité. Flekovu ránu z úhlu vytěsnil dánský gólman. Parádní slalom předvedl Sedlák, Dichow mu však lapačkou sebral radost.

Následovala nevyužitá přesilovka Česka. Ve 33. minutě Aagaard zakončoval do odkryté branky, ale Dostál ho fantastickým zákrokem vychytal. Jen 24 sekund před druhou přestávkou ho však překonal šťastnou tečí Russell a vývoj přece jen zdramatizoval.

Hákování Paláta hned zkraje třetí části přineslo pár horkých chvilek před Dostálem, ale na těsném vedení Čechů se nic nezměnilo. Ve 45. minutě však dali domácí hodně prostoru Moelgaardovi a ten překonal zblízka českého gólmana. O 93 sekund později přišla odpověď. Kundrátek využil zakrytého výhledu Dichowa a vrátil vedení na stranu národního týmu.

Jen co se zápas přelil do poslední desetiminutovky, rozpoutala se gólová lavina. Palát skvělým manévrem ve středním pásmu vyslal dopředu Tomáška, jenž sám před Dichowem předložil puk Kubalíkovi a bylo to 5:3. Hned o 20 sekund později nabídl Kämpf stejným způsobem gól Stránskému.

Za dalších 21 sekund zchladil bezbřehou euforii From, když snížil, ale další komplikace už domácí tým nedovolil. V 54. minutě se navíc prosadil Palát a definitivně uklidnil své mužstvo. Sudí sice kvůli clonícímu Tomáškovi gól nejprve neuznali, ale trenérská výzva české střídačky znamenala změnu verdiktu. Tomášek pak nevyužil ještě jednu šanci, ale mrzet ho to nemuselo.

Roman Červenka (kapitán ČR):„Naštěstí jsme to nakonec zvládli poměrně v klidu. Za vítězstvím jsme si šli. Nemyslím, že by nás Dánsko nějak překvapilo. Většina jejich gólů pramenila z našich chyb. Ale je důležité, že máme tři body. Bereme jakoukoliv výhru. Dneska není snadného soupeře. Ano, byli jsme papírovým favoritem, ale není to jednoduché. Byla obrovská výhoda, že jsme si hned po vyrovnání Dánů vzali vedení zpátky. Každopádně jsme se celou dobu snažili zůstat v klidu. I po jejich gólu do šatny, který nám moc nepomohl.“

Jan Rutta (obránce ČR, autor gólu): „V první třetině nám nešly nohy. Nevím, jak to říct líp. Neměli jsme dobrý pohyb a nedávali jsme si dobře puky. Až na pár střídání tam toho nebylo moc. Možná trochu režírovali hru Dánové. Za mě je super, že jsme se nepoložili. Fanoušci byli výborní, to určitě pomohlo taky. Jestli si z toho něco vzít, tak určitě to, že jsme se z toho nesložili a obraz hry otočili.“

Tomáš Kundrátek (obránce ČR, autor gólu): „Nebyl to lehký zápas. Žádný zápas tady ale není jednoduchý. Na každý se připravujeme na maximum. V první přestávce jsme si k tomu něco řekli a šli jsme do další třetiny. Bylo dobře, že se nám podařilo hned zareagovat po vyrovnání Dánů na 3:3. Ale i naše předchozí góly byly moc důležité. Jsem rád, že jsme vyhráli.“

Česko - Dánsko 7:4 (1:1, 2:1, 4:2) Branky a nahrávky: 20. Rutta (Kämpf), 23. Flek (Kondelík, D. Voženílek), 25. L. Sedlák (O. Kaše, Červenka), 47. Kundrátek (Tomášek, Krejčík), 52. D. Kubalík (Tomášek, Palát), 52. M. Stránský (Kämpf, D. Voženílek), 54. Palát (Kempný) - 19. Wejse (Blichfeld, Bruggisser), 40. Russell (Nicholas B. Jensen, Bruggisser), 45. Moelgaard (M. Lauridsen, Lassen), 52. From (Scheel, Wejse). Rozhodčí: Hronský (SR), Schrader (Něm.) - Briganti (USA), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 17.413. Česko: Dostál - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček - O. Kaše, L. Sedlák, Červenka - D. Kubalík, Tomášek, Palát - M. Stránský, Kämpf, D. Voženílek - Flek, Kondelík, O. Beránek. Trenér: Rulík. Dánsko: Dichow - Lassen, M. Lauridsen, Nicholas B. Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, Jensen Aabo - True, Russell, Blichfeld - Aagaard, Moelgaard, N. Olesen - Scheel, Wejse, From - N. Andersen, Poulsen, Storm - od 21. navíc Schultz. Trenér: Gath.