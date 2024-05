Šance na posilu z NHL pro český tým se sice zmenšila, ale pořád existuje. Hokejisté Caroliny díky gólu a nahrávce Martina Nečase porazili New York Rangers 4:1 a napodruhé odvrátili konec sezony. Ovšem Hurricanes v sérii prohrávají 2:3 a pokud by doma nezvládli šestý zápas, český útočník by mohl přiletět na mistrovství světa do Prahy a ještě by stihl poslední zápas skupiny s Kanadou.

Martin Nečas pomohl gólem a přihrávkou odvrátit vyřazení Caroliny. | Foto: ČTK/AP Photo/Adam Hunger

První dvě třetiny zápasu mezi Rangers a Carolinou se nesly v opatrném duchu. Útočníci se složitě dostávali do střeleckých pozic a když už si šanci vytvořili ztroskotali na spolehlivých brankářích. Jedinou branku v prvních 40 minutách dal v oslabení domácí Jacob Trouba, jenž v obranném pásmu získal puk po zaváhání Sebastiana Aha a v přečíslení 2 na 1 prostřelil Frederika Andersena.

Sestřih zápasu New York Rangers - Carolina:

Zdroj: Youtube

Carolina si své střelecké trápení z prvních dvou třetin plně vynahradila v závěrečném dějství, ve kterém se prosadila hned čtyřikrát a otočila duel na svou stranu. Hurricanes otočili skóre dvěma góly během sedmi minut a v čase 49:56 přidali uklidňující branku na 3:1.

Nečas: Věříme v tuhle šatnu

Nečas zpoza branky poslal puk mezi kruhy, tam si ho po teči Jacka Druryho našel Jordan Martinook a potřetí v zápase překonal Igora Šesťorkina. V závěru přidal Nečas gól do prázdné branky a pečetil tak výhru Hurricanes 4:1.

"Jo, myslím, že to bylo obrovské," okomentoval Nečas poslední třetinu, ve které Canes rozhodli o výhře. "Věříme si. Věříme v tuhle šatnu a víte, jdeme zápas od zápasu. Nemyslíme na to, že jsme vyhráli dva zápasy v řadě, nebo že musíme vyhrát ještě další dva. Je to jen o tom dalším zápas a my jsme teď rádi, že se vracíme do naší arény," dodal Nečas.

Carolina bude na domácím ledě usilovat o prodloužení série v pátek 17. května. Pokud by vypadla, Nečas by mohl posílit český tým na domácím šampionátu. Pro tento případ kouč Radim Rulík nechává na soupisce tři volná místa. Kdyby si ale Hurricanes vynutili rozhodující sedmý zápas (19. května), účast Nečase na turnaji by se dostala do roviny teorie.

I kdyby český forvard z play-off vypadl, na přesun do Prahy by měl málo času. Poslední zápas ve skupině sehrají Češi 21. května. Mezitím by Nečas musel stihnout projít výstupní prohlídkou v klubu a hlavně by se musel rychle aklimatizat a adaptavat na jiný styl. A to by byl velký risk.