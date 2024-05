Čeští reprezentanti předvedli na domácím mistrovství světa v hokeji další drama, když proti Norům otáčeli z 1:3 na 6:3. K dramatické situaci, při které mnohým zatrnulo, došlo však i mimo kluziště. Na vině byl puk vystřelený gólmanem Petrem Mrázkem, který trefil norského kustoda stojícího za mantinelem.

MS 2024, Praha: Česko - Norsko | Foto: Deník/František Bílek

Všechno se seběhlo během okamžiku. Puk se po souboji jednoho z norských hokejistů s Michalem Kempným odrazil směrem na Petra Mrázka, který jej před dojíždějícím soupeřem chtěl rychle odehrát do bezpečí.

Jenže stalo se něco, co určitě nechtěl. Rána chicagského gólmana sice zamířila do bezpečí, co se týče ohrožení jeho brány, zasáhla však kustoda norského týmu na střídačce hostí. Ten se poroučel k zemi a notně vylekal přítomné hokejisty.

„Jenom jsem viděl, jak otvírá dvířka a nedivá se,“ popisoval celou situaci Mrázek, tak, jak ji vnímal ze svého pohledu od brankoviště.

Omluva a hokejka

Moment ho pochopitelně nenechal klidným. Ihned po utkání kustoda norské reprezentace vyhledal. „Po zápase jsem s ním mluvil a omluvil se mu za to. Jsem rád, že je v pořádku,“ oddechl si dvaatřicetiletý ostravský rodák.

Ten své „oběti“ navíc daroval hokejku, kterou přímo před kustodem, jenž si z incidentu odnesl památku u levého oka, v útrobách stadionu vlastnoručně podepsal.

Za své gesto, jehož videozáznam putuje sociálními sítěmi, byl od fanoušků oceněn o poznání více než za tři inkasované góly. Všimla si jej třeba i známá persona českého MMA Karlos „Terminátor“ Vémola, která odměnila Mrázka virtuálním potleskem.