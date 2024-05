Čeští hokejisté porazili na domácím mistrovství světa v Praze Rakousko 4:0, posunuli se s 12 body z pěti utkání do čela skupiny A a zajistili si postup do čtvrtfinále. Dvěma body za gól a asistenci se na tom podíleli útočníci Dominik Kubalík a David Tomášek. Brankář Petr Mrázek udržel ve 14. zápase v národním týmu první nulu. Další utkání čeká svěřence trenéra Radima Rulíka v sobotu opět od 20:20 proti Velké Británii.

MS v hokeji, Praha: Česko - Rakousko | Foto: Deník/František Bílek

Skóre otevřel v čase 19:33 z trestného střílení Ondřej Kaše. Ve druhé třetině zvýšili v přesilových hrách Dominik Kubalík s Jakubem Flekem a po 91 sekundách závěrečného dějství dovršil výsledek David Tomášek.

"Není tady lehký soupeř, ale pohlídali jsme si to a zvládli to dobře. Doufám, že na to navážeme v dalším zápase," řekl střelec druhého gólu Dominik Kubalík.

"Nikoho nemůžeme podcenit. Tým makal naplno, ubránili jsme oslabení, pak jsme dali rychlé góly a zápas kontrolovali. Chceme uhrát co nejlepší pozici pro čtvrtfinále," doplnil brankář Petr Mrázek.

Češi měli během úvodního dějství převahu, na střely mezi tyčky vyhráli jasně 14:5, ale na vedoucí trefu si museli počkat. Domácí se dočkali vedení 27 sekund před koncem první třetiny. Červenka vysunul Kašeho, kterému při úniku přizvedl hokejku Unterweger a z nařízeného trestného střílení Kaše překonal Madlenera svým typickým bekhendovým blafákem. V devátém utkání v reprezentaci si tak připsal premiérovou branku.

V úvodu druhé části se Rulíkův výběr ubránil při Gudasově vyloučení. V 36. minutě se Češi prosadili při hře čtyř proti třem a využili podruhé na turnaji přesilovou hru. Tomášek nabil z levého kruhu na pravý Kubalíkovi a ten se trefil po ledě k bližší tyči. A za 64 sekund využili i další početní výhodu. Čtyři sekundy poté, co se ze hry čtyř proti čtyřem dostali do přesilovky, se dostal po přihrávce Stránského za obranu Flek a překonal Madlenera mezi betony. Češi prohráli druhou část na střely na branku 7:12, přesto v ní pojistili náskok.

Češi porazili Rakousko:

Zdroj: Youtube

V úvodu třetí třetiny nabil Palát do pravého kruhu Tomáškovi, který se trefil k pravé tyči. Oslavil tak ve svém 12. utkání na MS první gól. Vzápětí po Špačkově střele nepřekonal Madlenera z dorážky Kondelík. Mrázek si poradil se Schneiderovým pokusem. Český tým si bezpečný náskok proti soupeři, který dal v závěrečné části pět branek Kanadě při porážce 6:7 v prodloužení a porazil po obratu Finsko 3:2, bez problémů pohlídal.

Česko - Rakousko 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Branky a nahrávky: 20. O. Kaše z trestného střílení, 36. D. Kubalík (Tomášek, D. Špaček), 37. Flek (M. Stránský), 42. Tomášek (Palát, D. Kubalík). Rozhodčí: Heikkinen, Kaukokari (oba Fin.) - Heffner (Něm.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Diváci: 17.413 (vyprodáno). Česko: Mrázek - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček - O. Kaše, L. Sedlák, Červenka - D. Kubalík, Tomášek, Palát - M. Stránský, Kämpf, D. Voženílek - Flek, Kondelík, O. Beránek. Trenér: Rulík. Rakousko: Madlener - Nickl, Heinrich, Wolf, Unterweger, Maier, Strong, Brunner, Stapelfeldt - T. Raffl, Nissner, M. Huber - Zwerger, Rossi, Schneider - Ganahl, Baumgartner, Haudum - P. Huber, Thaler, Rohrer. Trenér: Bader.

