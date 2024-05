Šampionát v Česku je opět rekordní. Mistrovství světa útočí na 800 tisíc diváků

To, co se prakticky po celý šampionát očekávalo, se stalo skutečností. Mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě vejde do historie nejvyšší návštěvností. Překonalo tak vlastně samo sebe, doposud nejvíce diváků totiž navštívilo šampionát v roce 2015, který se taktéž konal v České republice.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

MS v hokeji, Praha: Česko - Švédsko | Foto: Deník/František Bílek