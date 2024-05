Švédským reprezentantům se podařilo na mistrovství světa v hokeji přetlačit v prodloužení finského soupeře a teď už si brousí zuby na českého lva. A v severské zemi sebevědomí zjevně nechybí. Jenže už kvůli tamním médiím stihli také jedno menší faux pas.

MS v hokeji, Praha: Česko - USA | Foto: Deník/František Bílek

Vděčným tématem švédských médií je pochopitelně David Pastrňák. Havířovský rodák, který coby největší česká hvězda z NHL dorazil po vypadnutí Bostonu Bruins z bojů o Stanley Cup posílit český hokejový výběr na mistrovství světa v hokeji, je tuze populární i ve Švédsku a to nejen proto, že zde v začátcích své úspěšné kariéry nějaký čas působil.

Jak je jistě českým fanouškům známo, Pastrňákova přítelkyně Rebecca, s níž má téměř roční dceru Freyu Ivy, je totiž právě ze Švédska. Bohužel s tatínkem do Česka nepřicestovaly, protože z Ameriky musely odletět do Rebečiny rodné země. Na semifinálovém zápase by však už v sobotu odpoledne v O2 areně mohly být.

Ve Švédsku jsou každopádně na bitvu o finále proti Čechům hodně nažhaveni. „Nyní se Švédové vydají do Prahy a postaví se zdi českých fanoušků, kteří byli po vítězství nad USA v naprosté extázi,“ všiml si švédský novinář Mats Wennerholm ve svém sloupku pro Aftonbladet.

Hlasití fanoušci

Po vítězné brance byli podle něj slyšet až na Smygehuku, tedy nejjižnějším výběžku Švédska a celého Skandinávského poloostrova. A tomu mají švédští hokejisté učinit přítrž. „Teď je úkolem Švédska tu párty zničit,“ píše

Varuje ale před útočnou silou českého týmu. „První lajnu Švýcarska jsem zmiňoval jako možná nejlepší na mistrovství světa, ale důrazně na ni dotírá čerstvé české trio Pavel Červenka a hvězdy Bostonu David Pastrňák a Pavel Zacha,“ upozorňuje.

Ano, čtete správně. Zkušený novinář přiřkl českému kapitánovi nové křestní jméno. Ale stane se, na ostříleném kanonýrovi teď je, aby si důrazně řekl o to, ať si i v zemi s třemi korunkami ve znaku navždy zapamatují, jak se jmenuje.