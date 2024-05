Česko – USA 0:3 (o bronz MS 2015)

Zdroj: Youtube

Jágr v Americe prožil nejslavnější roky, s Pittsburghem slavil dva Stanley Cupy. A právě výběr USA byl jeho osudovým soupeř. Zámořský tým i ukončil reprezentační kariéru Jágra.

V roce 2015 se vrátil šampionát do Prahy. Tým trenéra Růžičky (na rozdíl do minulého domácího MS) prošel i za gólového přispění Jágra přes čtvrtfinále, placky se ale zase nedočkal. O bronz Čechy připravili Američané. „Když půjdeme úplně do hloubky, výsledek není důležitý. Kdo si za deset let vzpomene na to, jak všechno dopadlo? Medaile jsou fajn, ale jsou důležitější věci,“ bral tenkrát medailový neúspěch s nadhledem.