Jaromír Jágr pořád hraje

Před dvaceti lety byl hlavní hvězdou domácí reprezentace Jaromír Jágr. Nezklamal, patřil k nejproduktivnějším hráčům MS a kdyby se ve čtvrtfinálových nájezdech proti USA puk z jeho hokejky odrazil od tyčky do sítě, možná by se vysněného světového zlata dočkal už v Praze, ne až o rok později ve Vídni. Místo toho vztekle praštil holí do plexiskla.

„Byla to spontánní reakce. Zamrzí to. Překonáte brankáře a pak trefíte tyč,“ vrtěl Jágr hlavou. Češi z pěti nájezdů na americkou branku nedali jediný gól, ale právě nezdar opěvovaného čísla 68 bolel natěšené fanoušky nejvíc. Nezdar nadupaného mančaftu si do polední chvíle nikdo nepřipouštěl.

Po dvaceti letech se Jágr na šampionátu v Praze objevil už jen v hledišti (a sklidil bouřlivý aplaus), svou neuvěřitelnou kariéru však pořád ještě neukončil. V nedávné baráži dokonce pomohl svému Kladnu k udržení v extralize gólem ve věku 52 let a 63 dní, čímž vytvořil nový historický rekord.