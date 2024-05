Televizní expert Milan Antoš už žádné postřehy z domácího mistrovství světa nepřidá. Bývalý hokejista měl nehodu na skútru, po srážce s autem leží se zlomeninami v nemocnici. Antoš má vážně zraněnou nohu a čeká ho operace.

Hokejový trenér, expert a bývalý útočník Milan Antoš | Foto: se svolením Milana Antoše

Když v neděli večer dokomentoval pro Českou televizi zápas mistrovství světa mezi Švýcarskem a Rakouskem z pražské O2 areny, usedl na skútr a před půlnocí se vydal domů. Tam ale nedojel. Cestou Antoše srazilo auto a skončil v nemocnici. Má zlomená žebra a s vážně poraněnou nohou musí na operaci.

Antoš se v televizi vysmál Slovákům, ti nechápou. Kritika přišla i od kolegyně

„Pro nás je hlavní, že je mimo ohrožení života,“ uvedla pro iSport.cz mluvčí České televize Vendula Krejčová.

Na televizní obrazovce už se Antoš ve zbytku turnaje neobjeví. Pro ČT to ale není velká komplikace. „Hlavní je, aby se dal do pořádku. To je pro nás priorita. Všechno ostatní jde stranou,“ řekl serveru šéfredaktor Redakce Sportu a Antošův kamarád z mládí Michal Dusík.