Sázky na letošní mistrovství světa v hokeji překonaly dosavadní maximum. Činily více než 2,9 miliardy Kč a překonaly loňský rekord o téměř miliardu korun. Nejvíce sázeným zápasem bylo nedělní finále Česka se Švýcarskem, kdy se prosázelo přes 192 milionů korun. ČTK to dnes sdělily oslovené sázkové kanceláře. Za rekordním zájmem stál podle nich hlavně úspěch české reprezentace, ale také to, že se šampionát konal v Česku. Zájem zároveň vystupňoval příjezd českých hvězd z NHL Davida Pastrňáka, Pavla Zachy a Martina Nečase.

Fanoušci při semifinále MS v hokeji | Foto: Deník/Radek Cihla

Sázková kancelář Tipsport přijala dohromady sázky za 1,7 miliardy Kč, o 500 milionů korun více než loni. Na finále činily sázky téměř za 135 milionů a sázkařům na čistých výhrách kancelář vyplatila 40 milionů korun, protože 87 procent sázek bylo mířeno na výhru českého národního týmu.

"Finále hokeje tak překonalo rekord v náběrech na jeden zápas finále fotbalového mistrovství světa 2022 Argentiny s Francii, kde byly sázky také přes 100 milionů korun. Hokej překonal fotbalové mistrovství také počtem vsazených tiketů, kterých bylo 6,2 milionu," řekl bookmaker Tipsportu Pavol Boško.

Tipsport například přijal několik tiketů na remízu Kanady s Rakouskem v kurzu 800:1, kdy tým "javorových listů" pohodlně vedl 6:1. Nejvyšší byla s vkladem za 200 korun, výhra po překvapivém rakouském dorovnání činila 160.000 korun.

U kanceláře Chance, která je součástí skupiny Tipsport, si tipující vsadili v celkové hodnotě 296 milionů korun, tedy o 93 milionů korun více než na loňský šampionát. Na souboj o zlato si u Chance vsadili hokejoví fanoušci za 17 milionů Kč.

200 tisíc na dva góly

"Do posledních minut musel trnout sázkař, který si vsadil 200.000 Kč na to, že česká reprezentace vstřelí nejméně dvě branky v kurzu 1,28:1. Až v poslední minutě mu tiket zezelenal díky střele Davida Kämpfa do prázdné švýcarské branky," uvedla mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Fortuna evidovala sázky za 870 milionů korun, o zhruba pětinu více, než se u této sázkové kanceláře prosázelo loni. Na finále si u Fortuny lidé vsadili za 40 milionů korun. Fortuna zároveň eviduje jedny z největších výherních sázek. Ty byly za milion korun v kurzu 1,17:1 a v kurzu 1,68:1 na vítězství ČR. Další sázkař pak podle mluvčího Fortuny Petra Šraina vložil 500.000 korun na výhru Česka nad Finskem do rozhodnutí, výhra činila 940.000 Kč.

Z pohledu bilance zůstali podle sázkových kanceláří nakonec v plusu bookmakeři, každopádně sázkařům mimořádně nahrávaly výsledky domácího týmu, a to i v poslední hrací den.

Čeští hokejisté o víkendu dosáhli po 14 letech na zlato na mistrovství světa. Ve finále domácího turnaje v Praze vyhráli nad Švýcarskem 2:0. Češi dosáhli na zlato poprvé od triumfu v roce 2010 v Německu. Na třetím místě se umístilo Švédsko, které česká reprezentace porazila v semifinále.