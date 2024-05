V reprezentačním dresu už dávno nezáří, přesto stále baví české fanoušky. Jaromír Jágr dokáže pobláznit hokejový národ stejně, jako to dělal na mistrovství světa v Praze před devíti lety. A ani při tom nemusí být na ledě. Uznávaná legenda během zápasů českého nároďáku zásobí sociální sítě zábavnými videi ze skyboxu O2 areny, ty jsou teď hitem internetu.

Na slavnostním zahájení MS v hokeji se v Praze objevil i Jaromír Jágr. | Foto: se svolením CPA

Na reprezentaci už si Jágr netroufne, tu přece jen přenechá mladším. Ve dvaapadesáti letech stačí „jen“ na extraligu. Fenomenální útočník si v národním dresu odehrál své, teď se mezinárodním hokejem baví jako fanoušek.

Tvrdou dřinu na ledě vyměnil Jágr za pohodlí a luxus skyboxu pražské O2 areny, odkud sleduje zápasy českého týmu na mistrovství světa. Na místě, kde před devíti lety dotáhl reprezentaci do semifinále, si užívá letošní šampionát jako VIP divák. A taky jako influencer.

Jágr totiž sází na svůj Instagram vtipná videa. Během pondělního utkání se Švýcary si zazpíval vypalovačku Sweet Caroline a při vyrovnávacím gólu Matěje Stránského na 1:1 vyšvihl i slibovaný opičí taneček, který se podle všeho naučil na dovolené s přítelkyní Dominikou Branišovou na Gibraltaru.

Lidi z jeho zábavných scének šílí. „Jarda je fakt showman,“ napsala jedna z fanynek.

Dojemné gesto

Na prvním utkání šampionátu si zase slavná „osmašedesátka“ pořídila fotku s první dámou Evou Pavlovou. Sociální sítě obletělo i dojemné video, na kterém Jágr dělá radost malému fanouškovi. Ten žadonil, aby mu podepsal národní dres. Celebrita klučinu neodflákla, přestože oba byli v jiném patře. Fanoušek Jágrovi dres hodil i s fixem a ten mu ho ochotně podepsal.

Jaromír Jágr při slavnostním ceremoniálu:

Atmosféra vyprodané libeňské arény Jágra uchvátila. „Neskutečné, ty lidi jsou fakt blázni. Jako hráč to nevnímáš, to se soustředíš na zápas. Nikdy jsem to nezažil. Je to neskutečný, přál bych to zažít každému,“ líčil na Instagramu.

Snad Jágrovi vydrží dobrá nálada až do konce turnaje a Češi si dojdou na domácím mistrovství pro vytouženou medaili.